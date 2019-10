Łatwiej jest, jeżeli kandydat bardzo różni się od urzędującego prezydenta. To powoduje, że na zasadzie kontrastu łatwiej jest prowadzić kampanię - mówiła w "Babilonie" Katarzyna Lubnauer (KO). W programie rozmówczynie dyskutowały o najnowszym sondażu prezydenckim, w którym najlepszy wynik po opozycyjnej stronie uzyskała Małgorzata Kidawa-Błońska. - Pani marszałek osiągnęła znakomity wynik w dużym mieście, ale o tym, kto wybiera prezydenta, w dużej mierze decyduje prowincja - zaznaczyła Urszula Pasławska z PSL.

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, Andrzej Duda wygrałby w drugiej turze z potencjalnymi rywalami. Najmniejszą przewagę miałby nad Małgorzatą Kidawą-Błońską z Koalicji Obywatelskiej.

Andrzej Duda i kontrkandydaci z opozycji. Sondaż prezydencki dla "Faktów" TVN i TVN24 Najtrudniejszym... czytaj dalej » Wyniki sondażu komentowały rozmówczynie Piotra Marciniaka w programie "Babilon".

Jaśkowiak: to, co jest potrzebne w kraju, to dążenie do zgody

- Pani Małgorzata Kidawa-Błońska ma największe szanse, będę (ją) wspierać, powiedziałabym, że jest to dla mnie wymarzona kandydatura, chociażby z racji płci, ale też przede wszystkim z racji wiedzy, doświadczenia i sposobu prowadzenia kampanii - Joanna Jaśkowiak (Koalicja Obywatelska).

Jak wskazała, "to, co nam teraz jest potrzebne w kraju, to dążenie do zgody, do porozumienia się, do ustalenia wspólnych wartości i rzeczy dla nas wszystkich, nie tylko dla jednego czy drugiego obozu związanego z konkretną partią".

- Bardzo by mi zależało, aby kandydatką naszej koalicji była pani marszałek Kidawa-Błońska, bo raz: ma duże szanse, a dwa: to duża szansa dla naszego kraju - przekonywała.

Źródło: tvn24.pl Andrzej Duda kontra Małgorzata Kidawa-Błońska. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Pasławska: urzędujący prezydent ma zawsze pewną przewagę

Urszula Pasławska (Polskie Stronnictwo Ludowe) tłumaczyła w programie, że "trzeba znaleźć drogę, która ma doprowadzić do wygranej, bo naturalnym jest to, że zawsze urzędujący prezydent ma pewną przewagę".

- Trzeba ustalić, jakiego prezydenta chcą Polacy, bo zgadzam się, że pani marszałek osiągnęła znakomity wynik w dużym mieście, jakim jest Warszawa, ale o tym, kto wybiera prezydenta, w dużej mierze decyduje prowincja - mówiła.

Według wiceszefowej PSL, dobrym kandydatem będzie osoba, która "łączy i jest do zaakceptowania zarówno przez duże miasta, jak i wieś".

- To ktoś, kto ma dobry program i potrafi przekonać do siebie osobiście, ktoś kto ma wizję prezydentury na najbliższe lata - wyliczała.

Dziemianowicz-Bąk: potrzebujemy pewnego poszerzania

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Sojusz Lewicy Demokratycznej) była zdania, że sondaż wskazuje na to, że każde ugrupowanie może wystawić "kandydata czy kandydatkę zgodnego z linią programową i wartościami programowymi, których ma być nośnikiem".

- Powinna rozpocząć się szeroka debata na temat tego, kogo powinna czy to lewica, czy to liberalne centrum wyłonić na takiego kandydata czy kandydatkę, bo potrzebujemy pewnego poszerzania - stwierdziła.

Lubnauer: łatwiej jest, jeżeli kandydat bardzo różni się od urzędującego prezydenta

Według Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, "największą szansę ma zawsze kandydat centrum". - On najbardziej jest w stanie pozyskać zarówno trochę lewicowy, jak i bardziej prawicowy elektorat - mówiła.

Według Lubnauer, taką kandydatką jest Małgorzata Kidawa-Błońska, między którą - w sondażu - jest najmniejsza różnica w porównaniu do urzędującego prezydenta.

- Łatwiej jest, jeżeli kandydat bardzo różni się od urzędującego prezydenta, jeżeli mamy duże różnice, czy wiekowe, czy w tym przypadku związane z płcią. To powoduje, że na zasadzie kontrastu łatwiej jest prowadzić kampanię - uzasadniała.

Baran: Duda będzie naszym kandydatem

Z ogromną dumą patrzę na prezydenturę pana Andrzeja Dudy i z ogromną radością zagłosuję na niego po raz kolejny - mówiła z kolei Monika Baran (PiS).

- Mam nadzieję, że będą to dla niego wygrane wybory i cała Zjednoczona Prawica jest zgodna, że to pan Andrzej Duda będzie naszym kandydatem i że będziemy go jak najbardziej wspierać.

Baran powiedziała, że "patrzenie na to, jak opozycja dyskutuje i konsultuje", wzbudza w niej "ciepłe spojrzenie na to, jak wygląda dyskusja wewnątrz Zjednoczonej Prawicy".

Oglądaj Wideo: Fakty po południu Andrzej Duda i kontrkandydaci opozycji. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24