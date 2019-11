Wybory prezydenckie. Bodnar podjął decyzję i mówi, że jej nie zmieni

Video: tvn24

Bodnar: wierzę, że osoby oceniające protesty wyborcze...

25.10 | - Teraz, niestety, jak doszło do momentu oceny protestów wyborczych, zaczynamy mieć wątpliwość, kto powoływał sędziów do tej izby, jaki jest status Krajowej Rady Sądownictwa (…), jakie będą konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE 19 listopada wyda wyrok w sprawie nowej KRS i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, podobnie jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej obsadzonej przez nową KRS - red.). Nie mamy wiary tak do końca w niezależność tej Izby - mówił w "Faktach po Faktach" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Odniósł się do sprawy protestów wyborczych i rozpatrującej je nowo utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

