Wałęsa nie chce głosować na PO. Prosi "o zwolnienie go z danego słowa"

Jarosław Flis w TVN24: w poprzednich wyborach brakowało co najmniej dwóch milionów wyborców. Te miliony mogą przeważyć szalę na dowolną stronę

- Jeżeli popatrzymy na ostatnie wyniki wyborów do Sejmu sprzed czterech lat i porównamy je z innymi wyborami, w których Polacy głosowali, to tam brakuje co najmniej dwóch milionów wyborców - mówił socjolog Jarosław Flis we "Wstajesz i wiesz".

- W stosunku do wyborów w 2007 roku, w dużych miastach przede wszystkim (...) brakuje około miliona wyborców. Jak porównamy to do drugiej tury wyborów prezydenckich, to brakowało około miliona wyborców w mniejszych gminach i miastach średniej wielkości.

Jak stwierdził, gdyby się udało "zmobilizować te dodatkowe dwa miliony wyborców, to wtedy frekwencja sięgałaby około 60 procent". - Te miliony mogą przeważyć szalę na dowolną stronę - ocenił.