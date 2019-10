Kaczyński: rządzenie to nie jest zabawa, to nie jest haratanie w gałę





Polska plus to ta nasza Polska, Polska minus to ta ich. My chcemy Polski plus, ale decyzja zapadnie 13 października – powiedział w sobotę w Bielsku-Białej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ocenił również, że obecnie w naszym kraju forsuje się "rewolucję kulturową, która uderza w podstawy chrześcijańskiej cywilizacji".

- Polska plus to ta nasza Polska, Polska minus - ta ich. My chcemy Polski plus, ale decyzja zapadnie 13 października. Musimy nie tylko wygrać, ale zdecydowanie wygrać - powiedział szef rządzącej partii. Podkreślił też, że liczy się każdy głos, bo od jednego głosu może zależeć to, czy ktoś zostanie posłem, a od tysiąca głosów w skali kraju – czy PiS zdobędzie większość bezwzględną czy nie. - Wszyscy do urn - apelował.

Jego zdaniem PiS "wychodzi do wyborów z dobrych pozycji", bo zrealizowało swoje zapowiedzi sprzed czterech lat. - Zrobiliśmy to, co zapowiadaliśmy, zapowiedzieliśmy w trakcie kampanii wiele innych posunięć i te posunięcia także zostały wykonane. Dzięki temu zyskaliśmy coś, co jest w polityce bezcenne – wiarygodność oznaczającą, że coś zapowiadamy, a następnie to robimy – nie wprowadzamy w błąd, nie manipulujemy, tylko uczciwie rozmawiamy z Polakami. To w naszej polityce po 89. roku było coś zupełnie nowego – oświadczył Kaczyński.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Polska plus to ta nasza Polska, Polska minus - ta ich"

"Trzeba okiełznać gigantyczną patologię w naszym państwie"

Recenzując politycznych rywali ocenił, że w przypadku Konfederacji nie wiadomo, czego można się spodziewać, jeżeli dostanie się do parlamentu. - Jeżeli chodzi o pozostałe partie, to jest jedna partia w trzech odmianach - jedna partia anty-PiS – uznał. Odnosząc się do tego, co te partie mają do zaproponowania, prezes PiS zwrócił uwagę, że rządziły one wiele lat w różnych konfiguracjach, i - jak mówił - każdy, kto ma polityczną pamięć wie, że "ich słowa naprawdę niewiele znaczyły, że zapowiadali najróżniejsze rzeczy, a później zwykle było tak samo, to znaczy obowiązywała zasada, że kto silniejszy ten lepszy".

Mówiąc o obecnej kampanii wyborczej stwierdził, że "mamy do czynienia z powtórką". - Nasi przeciwnicy zmieniają co chwilę zdanie, mają różnego rodzaju zapowiedzi, przedstawiają je społeczeństwu, później te zapowiedzi się zmieniają i - począwszy od spraw kulturowych, duchowych, odnoszących się do tego wszystkiego, co tworzy naszą kulturę, a skończywszy na sprawach społecznych, ekonomicznych - to tworzy jakąś taką mieszaninę, ciągle fluktuującą i jednocześnie całkowicie niespójną, i jednocześnie też niemożliwą do realizacji - powiedział.

Przekonywał, że "jeżeli ktoś wierzy, że oni utrzymają te wszystkie zdobycze społeczne, to naprawdę wierzy w cuda". - Otóż żeby przeprowadzić tę politykę, to trzeba było po pierwsze okiełznać gigantyczną patologię w naszym państwie, patologię, z którą oni byli związani, bo przecież ją tolerowali - mówił lider PiS, przyznając że mogły to nie być związki bezpośrednie, choć jemu osobiście "trudno w to uwierzyć".

Rewolucja, która "uderza w podstawy całej chrześcijańskiej cywilizacji"

W jego ocenie obecnie forsuje się w Polsce rewolucję kulturową, która uderza w podstawy całej naszej chrześcijańskiej cywilizacji. Ocenił, że "ta rewolucja wściekle walczy z chrześcijaństwem". Rewolucja ta, jego zdaniem, uderza w podstawy życia społecznego, a przede wszystkim w "podstawę podstaw", czyli w rodzinę. - Uderza w rzeczy rzeczywiste i naturalne. Twierdzi się na przykład w ramach tej rewolucji, że jest więcej niż dwie płcie, że mamy nie tylko kobiety i mężczyzn, ale mamy także - niektórzy mówią - że już nawet osiemdziesiąt kilka (płci - red.). Inni (mówią - red.), że pięćdziesiąt kilka. Ja się zgubiłem - mówił Kaczyński.

Ocenił, że rewolucja, o której mówi, "uderza tym samym w tożsamość polską i ludzką". - Niezależnie od tego, że oni jednego dnia mówią jedno, a drugiego drugie, to w gruncie rzeczy to popierają. Oni twierdzą, że jeżeli my chcemy, za bardzo długi czas - oni uważają, że to musi być bardzo długi czas - osiągnąć poziom zachodniej Europy, to musimy się pod każdym względem, także pod tym względem do zachodniej Europy przystosować, imitować to, co jest w zachodniej Europie, musimy stać się tacy sami - stwierdził prezes PiS.



I dodał: - Otóż nie musimy. Można zbudować zamożną, opartą o najwyższe standardy Polskę. Można utrzymywać prawdziwą demokrację, taką, w której jest rzeczywista konkurencja, zachowując jednocześnie polską, europejską i chrześcijańską tradycję. To jest nasz plan.

PiS przywraca demokrację

Kaczyński w Bielsku Białej przekonywał też, że dzięki działaniom PiS i utrzymaniu władzy po październikowych wyborach, Polska może nadrobić zapóźnienia w poziomie życia obywateli, poziomie gospodarki i poziomie standardów życia społecznego, życia zbiorowego i doprowadzić do poziomu równego, albo nawet jeszcze lepszego niż na Zachodzie. Jego zdaniem w ciągu ostatnich czterech lat w tym zakresie "mocno posunęliśmy się do przodu".

- To, co my robimy, jest wielką zmianą, to jest odrzucenie tego systemu, to jest przywrócenie demokracji i jednocześnie przywrócenie naszemu narodowi perspektyw na to, że osiągnie to, co mu się należy - dodał.

"Rządzenie to nie jest haratanie w gałę"

- Rządzenie to nie jest zabawa, rządzenie to nie jest haratanie w gałę, to nie jest spotykanie się przy dobrym winie i dobrych cygarach, które się sprowadza specjalnie - jak mogliśmy na taśmach zobaczyć - z odległych krajów, tylko to jest bardzo ciężka praca, bardzo ciężka systematyczna praca, wymagająca wysiłku intelektualnego, ale także nawet wysiłku fizycznego, bo to jest także ciężka praca w sensie fizycznym - powiedział prezes PiS.

Ocenił, że opozycja "nie umie i nie potrafi rządzić". Według niego, to, co opozycja zapowiada w kampanii wyborczej, jest kompletnie nierealne. - Ale oni do tego cośmy zrobili dodają, a to już jest nierealne nawet dla tych, którzy by potrafili rządzić i nie mieli tych wszystkich przywar, które oni mają. Krótko mówiąc, szanowni państwo, oni po prostu opowiadają społeczeństwu kolejną bajkę - przekonywał Kaczyński.

Głos podczas konwencji zabrał też wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed - lider listy PiS do Sejmu w okręgu bielskim. Podkreślił, że w ciągu ostatnich czterech lat w Polsce powstało ponad 2 miliony nowych miejsc pracy i zapewnił, że za wzrostem płacy minimalnej pójdzie wzrost wynagrodzeń.

Uczczono także minutą ciszy pamięć zmarłego Kornela Morawieckiego, którego pogrzeb odbył się w sobotę w Warszawie.