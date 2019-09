Kaczyński: Przeciwnicy wmawiają, że nasza polityka doprowadzi do katastrofy. To kłamstwo

Video: Zdjęcia organizatora

Kaczyński: nasi przeciwnicy próbują wmówić ludziom, że nasza...

18.09 | Dodał, że narracja ta jednak do ludzi dociera. "I w związku z tym warto na ten temat parę słów powiedzieć. Bo chodzi o to, by nasi wyborcy, ale w ogóle wyborcy polscy decydowali o tym na kogo postawią, komu oddadzą swój głos na podstawie tego, co jest, na podstawie faktów, a nie różnego rodzaju zabiegów, manipulacji, propagandy w najgorszym tego słowa znaczeniu" - mówił szef PiS. Kaczyński pytał, czy realizowana przez Prawo i Sprawiedliwość polityka społeczna jest realna na dłuższą metę. - Czy nie jest tak, jak właśnie nasi przeciwnicy mówią, że przecież za chwilę to wszystko doprowadzi do jakiejś katastrofy, nawet przywoływana jest tu Grecja. Otóż to jest kłamstwo.(...) To jest kłamstwo wyjątkowo wręcz bezczelne - oświadczył prezes PiS.

»