Prezydent podpisał ustawę w sprawie obsadzania mandatów do europarlamentu

Kaczyński: Zmieniamy "piątkę PiS" w "piątkę plus". Plus to wolność"

Video: tvn24

Kaczyński: Zmieniamy "piątkę PiS" w "piątkę plus". Plus to...

30.03 | Od dzisiaj nie będziemy mówili o "piątce PiS", a o "piątce plus". Ten plus to wolność - mówił w sobotę w Gdańsku prezes PiS Jarosław Kaczyński.

»