Obietnice, licytacje, "recepty" polityków. W "Czarno na białym" o systemie ochrony zdrowia

Z wyborczych obietnic sprzed czterech lat rozliczamy rządzącą obecnie partię PiS. Ochronę zdrowia miała uzdrowić likwidacja NFZ, kolejki do lekarzy miały być krótsze, wszystko usprawnić miała sieć szpitali, która miała zapewnić lepszy dostęp do tak zwanych "świadczeń". Dane, do których dotarliśmy nie pozostawiają złudzeń. Potwierdzają to także eksperci, z którymi rozmawialiśmy. Zmieniło się wiele. Na gorsze. O tym w reportażu Dariusza Kubika.

Co pacjentom obiecują partie?

Analizujemy, na ile realne są obietnice wyborcze dotyczące ochrony zdrowia, aktualnie składane przez komitety wyborcze. Sprawdzamy, co pacjentom proponują kolejne partie, a proponują niemal wszystko. Politycy wręcz licytują się, obiecując wzrost wydatków, skrócenie oczekiwania na sparaliżowanych dziś SOR-ach i oczywiście krótsze kolejki do specjalistów. Czy wiadomo, skąd wziąć na to pieniądze? O tym Piotr Świerczek. Ratownik medyczny w ochronie zdrowia

Pokazujemy także rzeczywistość, w której żyją ratownicy medyczni: to, w jakich warunkach pracują, ile godzin pracują, ile zarabiają. Co ciekawe, nikt do końca nie wie, ilu ich jest i iloma dysponują codziennie karetkami. Dodatkowo, coraz więcej ratowników odchodzi z zawodu. O chaosie i znakach zapytania w systemie ratownictwa medycznego opowie Łukasz Karusta.

