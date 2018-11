Na odnowienie nagrobków, na potrzebujących i bezdomnych. Kwesty na cmentarzach

W czwartek podczas Wszystkich Świętych w licznych polskich miastach odbywają się na cmentarzach kwesty. Pieniądze z każdej ze zbiórek zostaną przeznaczone na renowację nagrobków i cmentarzy lub inne wybrane cele. Sprawdź, czy w Twoim mieście organizowane są kwesty i na co zbierane są fundusze.

Papież Franciszek: Wszystkich Świętych to "święto rodziny" Papież Franciszek... czytaj dalej » Zbiórki prowadzone są nie tylko na najbardziej znanych cmentarzach w Polsce. Wolontariusze zbierają datki również na mniejszych, i często przez to potrzebujących większej pomocy, nekropoliach.

Warszawa: wielkie miejsce pamięci

Jak co roku przy wejściu na Cmentarz Powązkowski wolontariusze zbierali datki na renowację zabytków cmentarza.

Cmentarz Powązkowski to wielkie miejsce pamięci - podkreślił zbierająca pieniądze aktorka Maja Komorowska. Dodawała, że bardzo ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli, a "jutrzejsze święto zmarłych [Zaduszki - przyp. red.] łączy wierzących i tych, którzy mówią, że są poszukujący lub niewierzący".

Tegoroczna 44. powązkowska kwesta odbywa się w dniach 1-4 listopada od rana do późnych godzin wieczornych. Bierze w niej udział około 250 przedstawicieli świata kultury, nauki, życia społecznego i politycznego. Datki na rzecz Starych Powązek zbierają między innymi Kazimierz Kaczor, Joanna Szczepkowska, Emilia Krakowska i Olgierd Łukaszewicz. Towarzyszą im członkowie zespołu Mazowsze oraz Bractwa Kurkowego.

Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorffa, przekazał, że zebrane środki przeznaczone zostaną na dalszą renowację grobów w alei Katakumbowej. Spoczywają tam między innymi rodziny Łubieńskich, Druckich-Lubeckich czy Fukierów.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kwesta na Cmentarzu Powązkowskim z udziałem znanych osób

Kraków: zupełnie nowy "look"

1 listopada to dzień, w którym Kościół modli się za wszystkich świętych 1 listopada... czytaj dalej » Na najbardziej znanym w Krakowie Cmentarzu Rakowickim we Wszystkich Świętych rano rozpoczęła się kwesta, podczas której zbierane są fundusze na odnowę zabytkowych nagrobków. W najbliższym czasie planowane jest wyremontowanie 10 grobowców.

- W tym roku mamy zupełnie nowy "look", to znaczy po ponad 30 latach zmieniliśmy rozpadające się puszki na nowe. Ponadto każdy, kto ofiaruje datek, otrzymuje od wolontariuszy pocztówkę przedstawiającą odnowione nagrobki na Cmentarzu Rakowickim - zaznaczyła Małgorzata Jantos, przewodnicząca Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa.

Wśród kwestujących na Cmentarzu Rakowickim można spotkać między innymi aktorkę Annę Dymną.

- Tu są takie karteczki, więc usiadłam, podpisałam, bo nigdy autografów nie daje, bo bym nic nie uzbierała - żartowała aktorka. Jak podkreślała "to jest mile, że oni mi dają, a ja im mogę coś za to tez dać".

Wspominała także poprzednie kwesty, w których - tak jak ona - uczestniczył Zbigniew Wodecki.

- Brakuje mi strasznie Zbyszka Wodeckiego, który zawsze tu za mną stał i myśmy razem tutaj tak krzyczeli i bardzo dobrze nam zawsze szło i zawsze się śmialiśmy, kto ma cięższa puszkę - mówiła Dymna.

Oglądaj Wideo: tvn24 Anna Dymna na kweście na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Małgorzata Jantos zapowiedziała, że do renowacji wytypowano dziesięć grobowców, z czego osiem znajduje się na Cmentarzu Rakowickim, a dwa - na Starym Podgórskim.

Kwestę zorganizował po raz 37. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa we współpracy ze stowarzyszeniem opiekującym się Starym Cmentarzem Podgórskim.

Otwarty w styczniu 1803 roku Cmentarz Rakowicki jest jedną z największych i najbardziej znaną krakowską nekropolią. Spoczywa tu wielu wybitnych Polaków, między innymi Jan Matejko, Helena Modrzejewska, a także rodziny Estreicherów, Kossaków i Ingardenów, Tadeusz Kantor, Piotr Skrzynecki, Jerzy Bińczycki, Marek Grechuta, Jerzy Nowosielski, Wisława Szymborska oraz Jerzy Jarocki.

W wojskowej części cmentarza znajduje się także grób rodzinny Wojtyłów.

Lublin: cmentarz "jak galeria sztuki na świeżym powietrzu"

Dominikanin o Halloween: ucieczka od rzeczy trudnych - Halloween jest... czytaj dalej » Po raz 32. w Lublinie zbierane są datki na odnowę zabytkowego, wielowyznaniowego cmentarza przy ulicy Lipowej, jednego z najstarszych w Polsce.

- Dzięki dotychczasowym kwestom udało się odrestaurować 291 nagrobków. Z tej zbiórki planujemy odnowić kolejne pięć grobów - zaznaczał organizator kwesty, Stanisław Santarek ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina.

- Nasz cmentarz jest piękny, przyjezdni mówią, że w tej najstarszej części wygląda jak galeria sztuki na świeżym powietrzu. Są tu cenne rzeźby, tu jest historia naszego miasta, inskrypcje na nagrobkach mówią do nas. Ale groby są przeważnie z piaskowca, to powszechny miejscowy materiał - miękki, nietrwały, dość szybko niszczeje. Dlatego potrzeby związane z remontem grobów są bardzo duże - dodał Santarek.

Przed południem w czwartek kwestowało ponad 20 osób, a do niedzieli swój udział w zbieraniu pieniędzy zapowiedziało ponad 250 osób.

W ubiegłym roku zbiórka przyniosła około 80 tysięcy złotych. Z tego rocznej kwesty planowane jest odnowienie pięciu pomników: Maryi Waszyńskiej, Ignacego Horodyskiego, Józefy Eydziatowiczowej, Tomasza Kostko, Wacława Dyzbowskiego. Potrzeba na to około 95 tysięcy złotych.

Na lubelskim cmentarzu spoczywają między innymi poeta Józef Czechowicz, kaznodzieja ksiądz Piotr Ściegienny, bibliofil Hieronim Łopaciński, a także kupiec Jan Mincel opisany przez Bolesława Prusa w powieści "Lalka".

Wrocław: zbiórka na pomoc dla bezdomnych i potrzebujących

Handel kwitnie przed świętem Wszystkich Świętych. Ozdobna kapusta i personalizowane znicze Jak znicze - to... czytaj dalej » We Wrocławiu koło 100 wolontariuszy i pracowników Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta kwestuje w czwartek na czterech największych nekropoliach. Jak co roku, zbierają na pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących.



Kwesty wrocławskiego Koła TPBA prowadzone są nieprzerwanie od 1995 roku. Wolontariusze kwestują na Cmentarzu Osobowickim i Grabiszyńskim oraz na cmentarzach na Sępolnie i Kiełczowie. Zbiórka datków będzie prowadzona również w sobotę.

Jak wyjaśniała Anna Olbryt z wrocławskiego Koła TPBA, pieniądze zbierane są na bieżącą działalność czterech wrocławskich placówek prowadzonych przez TPBA.

- Te środki zostaną przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów ogrzewania w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych - dodała Olbryt.

Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu to prawdopodobnie jedyny cmentarz w Polsce, gdzie zachowały się w prawie niezmienionym kształcie kwatery więźniów - ofiar terroru komunistycznego. W latach 1948-1956 złożono tam ciała 354 osób, w tym 89 skazanych na karę śmierci i straconych. Miejsce to przez długi czas było trzymane w tajemnicy. Dopiero w 1990 roku odbył się tam symboliczny pogrzeb ofiar stalinizmu.

Oglądaj Wideo: tvn24 44. kwesta na Cmentarzu Powązkowskim

Kalisz: odrestaurować pomnik poświęcony bohaterowi

Pieniądze z tegorocznej kwesty na ratowanie kaliskich cmentarzy zostaną przeznaczone na remont grobu kaprala Bolesława Bogackiego, który poległ w wojnie 1920 roku - poinformował doktor Jarosław Dolat z kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które organizuje zbiórkę.

Bolesław Bogacki był żołnierzem 3 Szwadronu 2 Pułku Ułanów, którego dowództwo pod koniec 1918 roku stacjonowało w Kaliszu. Poległ w wojnie w 1920 roku w wieku 26 lat. Jest pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Górnośląskiej, który pod koniec lat 90. XX wieku został wpisany do rejestru zabytków.

- Obchodzimy 100-lecie niepodległości i nie wyobrażaliśmy sobie, by wybrać inny obiekt, niż taki powiązany z tą niezwykłą datą. Różne instytucje i organizacje apelowały do nas, by odrestaurować pomnik poświęcony jakiemuś bohaterowi związanemu z walką o niepodległość - poinformował Dolat.

Kwestę zorganizowano na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Poznańskiej. Każda z kwestujących osób posiada oznakowaną, czerwoną puszkę i imienny identyfikator.

Pierwszy raz kwesta na ratowanie zabytkowych cmentarzy odbyła się w 2001 roku. Przez ten czas zebrano ponad 127 tysięcy złotych.

Poznań: bez zbiórki na wileńską Rossę

Jak dojechać na poznańskie cmentarze? Sporo zmian w organizacji ruchu Na części ulic... czytaj dalej » Kwestę na ratowanie nagrobków Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu, prowadzą w czwartek poznańscy przewodnicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na najstarszej miejskiej nekropolii znajdują się groby między innymi premiera Stanisława Mikołajczyka i byłych prezydentów miasta.



Koło Przewodników PTTK imienia Marcelego Mottego w Poznaniu spodziewa się, że w tym roku uda się zebrać większą niż zwykle kwotę - zwłaszcza, że po raz pierwszy od blisko 20 lat na głównych poznańskich nekropoliach nie odbywa się tradycyjna zbiórka na wileńską Rossę.

Z jej prowadzenia wycofał się główny pomysłodawca i organizator, ksiądz Edmund Jaworski. Jednym z głównych powodów zakończenia zbiórki było włączenie się samorządu Wilna w prace porządkowe historycznego cmentarza i kompleksową renowację najstarszej części z funduszy unijnych i samorządowych.

Do tej pory dzięki prowadzonym w Poznaniu zbiórkom udało się zgromadzić około 0,5 miliona złotych i uchronić od zniszczenia ponad 20 kaplic i grobowców.

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu jest miejscem spoczynku blisko 700 osób w tym prezydentów miasta Jarogniewa Drwęskiego i Cyryla Ratajskiego, weteranów wojen napoleońskich i powstań narodowych, społeczników, ludzi nauki i kultury. Na cmentarzu spoczywa też premier Stanisław Mikołajczyk (1901-66), którego prochy w 2000 roku sprowadzono do Poznania i złożono przy alei głównej nekropolii.

Kielce: hojni kielczanie

Na kieleckich cmentarzach rozpoczęła się w czwartek 26. kwesta, która potrwa także w piątek.

Datki do puszek można wrzucać w 20 punktach na ośmiu cmentarzach: Starym, Nowym, Partyzanckim, Wojskowym i Prawosławnym oraz na Piaskach, Białogonie i w Cedzynie.

Zebrane pieniądze, jak co roku, zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.

Prezydent Andrzej Duda na Wawelu. Modlił się przy sarkofagu Marii i Lecha Kaczyńskich Prezydent Andrzej... czytaj dalej » - Nie wytypowaliśmy jeszcze listy nagrobków, które zostaną odnowione, natomiast jest wiele takich wymagających konserwacji - powiedział prezes Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego (SODN) Stanisław Szrek, które organizuje zbiórkę.

Dodał, że do tej pory udało się odremontować blisko 400 pomników cmentarnych, najczęściej były to zabytkowe obiekty z XIX i początku XX wieku. W ubiegłym roku w kieleckiej kweście wzięło udział 600 wolontariuszy, którzy zebrali blisko 59 tysięcy złotych, w 2016 roku było to natomiast około 55 tysięcy złotych.

- Przeliczając relatywnie do wielkich miast, jak Warszawa, Kraków, to można powiedzieć, że kielczanie są hojni - ocenił Szrek.

Zbiórkę stowarzyszenia dodatkowo wspierają także: samorząd Kielc, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Radom: to takie radomskie Powązki

Trzydniowa kwesta rozpoczęła się w czwartek na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu. Od 35 lat miejscowi społecznicy zbierają datki na renowację zabytkowych nagrobków. Kwesta będzie prowadzona od 1 do 3 listopada.

Organizatorem kwest jest Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego (SKOZCR) w Radomiu. - Nigdy nie zawiedliśmy się na ofiarności radomian. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie - wyjaśniał prezes SKOZCR Jerzy Przyborowski.

- Nasz cmentarz to takie radomskie Powązki. Wiele zabytkowych grobów wymaga pilnej renowacji. Każdy odrestaurowany nagrobek to uratowanie fragmentu przeszłości narodu - stwierdził proboszcz parafii świętego Wacława ksiądz Andrzej Tuszyński.

SKOZCR zbiera fundusze podczas organizowanych dwa razy w roku kwest: jednej na Wielkanoc i drugiej we Wszystkich Świętych.

Łomża: renowacja ze względu na wartość historyczną

Kora, Stańko, Ścibor-Rylski, Dwurnik... Ich dzisiaj wspominamy W ciągu minionego... czytaj dalej » W Łomży 1 i 2 listopada około stu wolontariuszy będzie zbierać pieniądze na odnowę najcenniejszych nagrobków na zabytkowym łomżyńskim cmentarzu - jednej z najstarszych nekropolii w regionie, której początki sięgają 1801 roku. Kwestę organizuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

- Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się poddać renowacji nagrobki nie tyle ze względu na uch wartość materialną, ale ze względu na wartość historyczną związaną właśnie ze 100-leciem niepodległości. W głównej alei w tej chwili rekonstruujemy (...) nagrobki rodziny Jarnuszkiewiczów i rodziny Kraszewskich, niezwykle zasłużonych dla sprawy niepodległości łomżyńskich rodzin, takiej ostoi łomżyńskich peowiaków [od POW, Polskiej Organizacji Wojskowej - przyp. red.] - wyjaśniał wiceprezes Towarzystwa Józef Babiel.

Wymienił w tym kontekście między innymi majora Jana Kraszewskiego, komendanta X Okręgu POW, oraz Jerzego Jarnuszkiewicza - oficera rezerwy 33 Pułku Piechoty, uczestnika walk o niepodległość, obrońcy Łomży i Warszawy w 1939 roku.

Przed 11 listopada ma być także gotowy i zainstalowany nowy orzeł na grobie Leona Kaliwody - komendanta X Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej w Łomży.