Wszyscy urzędnicy KNF zostali zwolnieni z prokuratury

Foto: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Video: tvn24

Zarzuty dla byłego szefa KNF i podległych mu urzędników

07.12 | Są prokuratorskie zarzuty dla byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Andrzej J. i sześciu podległych mu urzędników, w tym Wojciecha Kwaśniaka, który ujawniając mafijny układu w SKOK-u Wołomin został za to pobity. Za urzędników ręczy Związek Banków Polskich. Byli prezesi NBP w wydanym oświadczeniu piszą, że to, co się wydarzyło, czyli zatrzymanie i postawienie zarzutów, to rażące naruszenie elementarnej sprawiedliwości.

