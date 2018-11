"Wiedzą, co robią, wiedzą jak pomagać". Mistrz zachęca do udziału w Szlachetnej Paczce

Zawsze są zwrotne informacje. To bardzo dobre, fajne, miłe historie. Od opiekunów tych rodzin dostawaliśmy sygnały, że była prawdziwa radość - mówił w "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, o swoich doświadczeniach ze Szlachetną Paczką.

W połowie listopada otwarto bazę rodzin, które wezmą udział w akcji Szlachetna Paczka. Do udziału zakwalifikowanych zostało 20 z 35 tysięcy rodzin, które odwiedzili wcześniej wolontariusze. Historie rodzin pojawiły się na stronie szlachetnapaczka.pl.

Baza rodzin Szlachetnej Paczki otwarta. Dziś symboliczne marsze W sobotę otwarto... czytaj dalej » Wszyscy zainteresowani pomocą mogą wybrać rodzinę, dla której przygotują paczkę lub wpłacić pieniądze na konto fundacji. Rodziny w 670 miejscach w całej Polsce otrzymają prezenty w "weekend cudów" - 8 i 9 grudnia.

W tegoroczną akcję zaangażowanych jest 14 tysięcy wolontariuszy w całej Polsce.

"Jak do wszystkiego, trzeba się przygotować"

O Szlachetnej Paczce mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Tomasz Majewski. Opowiadał, że w akcję zaangażowany jest od kilku lat. - Starałem się żeby to, co mogę dać w tej paczce, naprawdę pomogło i tak było. Zawsze są zwrotne informacje i to były bardzo dobre, fajne, miłe historie. Od opiekunów tych rodzin dostawaliśmy sygnały, że była prawdziwa radość. O to chodzi - mówił mistrz olimpijski.

- Jak do wszystkiego, trzeba się przygotować - wejść na stronę Szlachetnej Paczki, można też przeczytać raport o polskiej biedzie. Tam są konkretne historie rodzin, wiemy, po co mamy pomóc tym ludziom, co oni dzięki tej pomocy osiągną. Potem krok po kroku wybierać rodzinę, do której nasza pomoc trafi - wyjaśniał Majewski.

Liczy się każda para rąk. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy Dwa siostrzane... czytaj dalej » Dodał, że "jeśli nie zdecydujemy się na pomoc konkretnej rodzinie, to najlepiej wspomóc akcję pieniędzmi".

- Szlachetna Paczka potrzebuje wpłat, żeby tym wszystkim osobom pomagać. Organizacja ma kilkanaście lat doświadczenia, oni wiedzą, co robią, wiedzą jak pomagać. Żeby ta akcja była ogólnopolska, potrzeba konkretnych środków - wskazywał gość TVN24.

Pomoc dla ponad 150 tysięcy rodzin

Szlachetna Paczka to jeden z największych programów społecznych w Polsce. Funkcjonuje od 2001 roku. Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko cztery miliony osób, a łączna wartość pomocy materialnej, przekazanej ponad 150 tysiącom rodzin w potrzebie, przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Akcję wspierają artyści, sportowcy, politycy, w tym prezydent Andrzej Duda, który i w tym roku, wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, przygotuje paczkę dla wybranej przez siebie rodziny.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cała rozmowa z Tomaszem Majewskim o Szlachetnej Paczce