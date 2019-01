"Zostawiasz w naszych sercach trwały ślad". "Pusta noc" w intencji Pawła Adamowicza





»

Mieszkańcy Gdańska spotkali się w piątek wieczorem w kościele świętego Jana, by podczas "pustej nocy" wspominać zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza. "Pusta noc" to wywodzący się z tradycji kaszubskiej czas czuwania przy zmarłym.

Sześciu prezydentów wniosło trumnę Pawła Adamowicza do Bazyliki Mariackiej Na ramionach... czytaj dalej » Prezes Instytutu Kaszubskiego profesor Cezary Obracht-Prondzyński, wspominając Pawła Adamowicza powiedział, że Kaszubi rozstając się z kimś na zawsze, dziękują mu.

- Żegnamy cię Pawle, ale zachowujemy nadzieję, że nasze podziękowania dotrą do ciebie, także w tym lepszym świecie. Kierujemy podziękowania za zainteresowanie sprawami kaszubskimi, pomorskimi, za wytrwałe mobilizowanie nas do wysiłku, aby nie zaprzestawać podkreślania kaszubsko-gdańskich związków - wspomniał.

Mówił, że "Paweł Adamowicz był z pewnością najbardziej kaszubskim prezydentem Gdańska".

"Rozpacz przeminie i pamięć pozostaje"

- Jednocześnie umiałeś pomieścić tutaj w naszym grodzie nad Motławą tak wiele różnych kulturowych tradycji. W mieście wolności, solidarności i otwartości, o którym tak często mówiłeś. Kaszubi czuli i czują się tu - u siebie. Jest nam dobrze z innymi a ty wraz z nami, gdańską różnorodność uznawałeś za bezcenną wartość i za to też ci dziękujemy - podkreślił prof. Obracht-Prondzyński.

Mówił, że teraz "miasto tonie w blasku świec i tonie w płaczu, ale rozpacz przeminie i pamięć pozostaje".



Przez całą dobę oddawali hołd prezydentowi. Policzono, ile osób przyszło do ECS Europejskie... czytaj dalej » - Zostawiasz w naszych sercach trwały ślad i dołączasz do grona wielu wspaniałych Kaszubów z kresowymi korzeniami. Żegnamy cię dziś w ostatnią pustą noc, ale jeszcze niejedna czarno- żółta flaga zawiśnie przy miejscu twojego spoczynku i jeszcze nie raz Czarne Gryfy ci się pokłonią - mówił prezes Instytutu Kaszubskiego.

"My widzimy jak to było istotne"

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prof. Edmund Wittbrodt wspomniał, że jego znajomość z Pawłem Adamowiczem trwała 30 lat.

- Spotkaliśmy się po raz pierwszy, gdy Paweł Adamowicz został prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego, a ja byłem wówczas rektorem Politechniki Gdańskiej. A w 1992 roku obydwaj staliśmy się członkami społeczności - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i od tego czasu działaliśmy wspólnie - podkreślił.

- To był człowiek, który najlepiej realizował ideę zawierającą się w zdaniu, że samorządność to najkrótsza droga do państwa niepodległego. Realizował wartości, które nawiązują do dziedzictwa, otwartości, szacunku, tolerancji i demokracji obywatelskiej. Nawet nie musiał o tym mówić, ale on to pokazywał, a my widzimy jak to było istotne - podkreślił prof. Wittbrodt.



Wspomniał, że Paweł Adamowicz wspierał wprowadzenie języka kaszubskiego do szkół a także ideę utworzenia kierunku filologii kaszubskiej.

Tradycja kaszubska

Spotkanie w kościele św. Jana w Gdańsku, podczas którego wspominano zamordowanego Pawła Adamowicza, nawiązywało do modlitewnego czuwania przy zmarłym w wieczór i noc poprzedzające pogrzeb. Na Kaszubach nazywano ten czas pustą nocą. Wówczas rodzina, sąsiedzi, znajomi przychodzili do domu zmarłego, by modlić się za jego duszę. Odmawiano modlitwę różańcową i śpiewano pieśni.

Wspomnienia o Pawle Adamowiczu » Oglądaj Wojciech Szczurek: On miał taką dużą determinacje walki o to,... Video: tvn24 Wojciech Szczurek: On miał taką dużą determinacje walki o...18.01 | Wojciech Szczurek prezydent Gdyni wspomina Pawła Adamowicza w rozmowie z Piotrem Jaconiem. O początkach samorządów w Polsce. Video: tvn24 Wojciech Szczurek: On miał taką dużą determinacje walki o...18.01 | Wojciech Szczurek prezydent Gdyni wspomina Pawła Adamowicza w rozmowie z Piotrem Jaconiem. O początkach samorządów w Polsce. zobacz więcej wideo »

Wojciech Szczurek: On miał taką dużą determinacje walki o to,... Jacek Karnowski: Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania Video: tvn24 Jacek Karnowski: Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania18.01 | Przyjaźnili się od studenckich czasów, Jacek Karnowski wspomina te lata w rozmowie z Piotrem Jaconiem. - Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania z przyjacielem. Z przyjacielem, co ważne z czasów studenckich, czyli z tych czasów kiedy człowiek jest taki najpełniejszy ideałów i kiedy kształtuje się życie. Video: tvn24 Jacek Karnowski: Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania18.01 | Przyjaźnili się od studenckich czasów, Jacek Karnowski wspomina te lata w rozmowie z Piotrem Jaconiem. - Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania z przyjacielem. Z przyjacielem, co ważne z czasów studenckich, czyli z tych czasów kiedy człowiek jest taki najpełniejszy ideałów i kiedy kształtuje się życie. zobacz więcej wideo »

Jacek Karnowski: Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania Lawrence Ugwu: Żegnam wojownika wolności, żegnam przyjaciela Video: tvn24 Lawrence Ugwu: Żegnam wojownika wolności, żegnam przyjaciela18.01 | Lawrence Ugwu dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku w rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiada o działaniach jakie podejmował dla rozwoju kultury Paweł Adamowicz. Video: tvn24 Lawrence Ugwu: Żegnam wojownika wolności, żegnam przyjaciela18.01 | Lawrence Ugwu dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku w rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiada o działaniach jakie podejmował dla rozwoju kultury Paweł Adamowicz. zobacz więcej wideo »

Lawrence Ugwu: Żegnam wojownika wolności, żegnam przyjaciela Cała rozmowa z Piotrem Grzelakiem Video: tvn24 Cała rozmowa z Piotrem Grzelakiem17.01.| - Jedno, co przez te dni od czasu śmierci sobie myślę, to to, że Paweł zrobił wszystko, żebyśmy byli przygotowani. Wbrew pozorom. Naprawdę inwestował w nas czas, dawał książki do czytania. Odpowiadał. Wystawiał na głęboką wodę - mówi Piotr Grzelak, dotychczasowy wiceprezydent Gdańska do spraw polityki komunalnej. Video: tvn24 Cała rozmowa z Piotrem Grzelakiem17.01.| - Jedno, co przez te dni od czasu śmierci sobie myślę, to to, że Paweł zrobił wszystko, żebyśmy byli przygotowani. Wbrew pozorom. Naprawdę inwestował w nas czas, dawał książki do czytania. Odpowiadał. Wystawiał na głęboką wodę - mówi Piotr Grzelak, dotychczasowy wiceprezydent Gdańska do spraw polityki komunalnej. zobacz więcej wideo »

Cała rozmowa z Piotrem Grzelakiem Piotr Kowalczuk: służba to jest coś, czego nauczył nas Paweł... Video: tvn24 Piotr Kowalczuk: służba to jest coś, czego nauczył nas Paweł...17.01 | Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk w rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiadał o współpracy z Pawłem Adamowiczem i o trudnym spotkaniu z matką zabójcy. Video: tvn24 Piotr Kowalczuk: służba to jest coś, czego nauczył nas Paweł...17.01 | Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk w rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiadał o współpracy z Pawłem Adamowiczem i o trudnym spotkaniu z matką zabójcy. zobacz więcej wideo »

Piotr Kowalczuk: służba to jest coś, czego nauczył nas Paweł... Maciej Kosycarz: Najpierw na podwórku, potem w szkole i na... Video: tvn24 Maciej Kosycarz: Najpierw na podwórku, potem w szkole i na...17.01 | Był intelektualistą, ale i wojownikiem. Tak Pawła Adamowicza w TVN24 wspominał fotoreporter związany z Gdańskiem - Maciej Kosycarz. Zmarłego prezydenta Gdańska spotykał najpierw na podwórku, a potem w szkole i na uczelni, kiedy to Paweł Adamowicz został liderem studenckich protestów. Video: tvn24 Maciej Kosycarz: Najpierw na podwórku, potem w szkole i na...17.01 | Był intelektualistą, ale i wojownikiem. Tak Pawła Adamowicza w TVN24 wspominał fotoreporter związany z Gdańskiem - Maciej Kosycarz. Zmarłego prezydenta Gdańska spotykał najpierw na podwórku, a potem w szkole i na uczelni, kiedy to Paweł Adamowicz został liderem studenckich protestów. zobacz więcej wideo »

Maciej Kosycarz: Najpierw na podwórku, potem w szkole i na... Ks. Krzysztof Niedałtowski: Trudno mi mówić w czasie przeszłym Video: tvn24 Ks. Krzysztof Niedałtowski: Trudno mi mówić w czasie przeszłym17.01 | O tym jak trudno się pożegnać opowiada ksiądz Krzysztof Niedałtowski, przyjaciel rodziny Pawła Adamowicza. Video: tvn24 Ks. Krzysztof Niedałtowski: Trudno mi mówić w czasie przeszłym17.01 | O tym jak trudno się pożegnać opowiada ksiądz Krzysztof Niedałtowski, przyjaciel rodziny Pawła Adamowicza. zobacz więcej wideo »

Ks. Krzysztof Niedałtowski: Trudno mi mówić w czasie przeszłym Wideo: tvn24 Wojciech Szczurek: On miał taką dużą determinacje walki o to, w co wierzył i robił to z całym sercem