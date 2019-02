Premier i obrońca opozycjonistów. Portret Jana Olszewskiego

"Jeden z najpiękniejszych życiorysów w Polsce", "jedna z najważniejszych postaci polskiej opozycji demokratycznej" i "przykład tego, jak można być niesłychanie przyzwoitym człowiekiem, a jednak funkcjonować w polityce" - to Jan Olszewski we wspomnieniach ludzi, którzy znali go jako adwokata i polityka. Były premier zmarł w wieku 88 lat. W PRL bronił działaczy "Solidarności", w tym Lecha Wałęsę i Zbigniewa Romaszewskiego, reprezentował rodzinę księdza Jerzego Popiełuszki w procesie oskarżonych o jego zabójstwo. Z ludźmi, którzy byli świadkami między innymi tych wydarzeń, rozmawiał Dariusz Kubik.