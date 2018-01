Wrocławscy policjanci mają kręcić filmy ze swojej pracy, aby poprawić wizerunek swojej jednostki - wynika z informacji tvn24.pl. Wizerunek, który najpierw zdruzgotała sprawa śmierci na komisariacie Igora Stachowiaka, a później dobiła sprawa pijanego komendanta miejskiego policji.

Pisemne polecenie o kręceniu filmów wystosował naczelnik wydziału prewencji i patrolowego komendy miejskiej policji we Wrocławiu.

"W związku z koniecznością poprawy wizerunku policjantów pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz we wrocławskich komisariatach zwracam się z prośbą o zachęcenie podległych funkcjonariuszy do wykonywania zdjęć lub nagrywania krótkich filmików z realizowanych zadań. Prośba dotyczy zdarzeń niecodziennych" - napisał nadkomisarz Sławomir Wolk.

"Z rozbitą głową i bez butów". Wrocławski komendant odwołany jeszcze tego samego dnia Komendant miejski... czytaj dalej » Jako oczekiwany przykład podał historię sprzed tygodnia. Dolnośląscy funkcjonariusze zatrzymali wtedy dwóch młodych Afgańczyków, którzy wzdłuż autostrady A4 wędrowali do Niemiec. Byli w podróży od dziewięciu dni, pieszo przekraczając granice: Pakistanu, Iranu, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Polski. Do czasu, aż ich wędrówkę przerwali policjanci.

"Konsekwencją braku jakiegokolwiek śladu po tej interwencji, która mogła odbić się echem na całym świecie i pokazać jakość pracy policji w naszym kraju był fakt, że nie zyskała ona należytego zainteresowania mediów" - wskazał naczelnik Wolk.

Wnioski z narady?

W ocenie ekspertów taka forma promocji to dobry pomysł. - Filmy i zdjęcia docierają dziś błyskawicznie do odbiorców i budują wizerunek. Tym jednak powinni zajmować się profesjonaliści z zespołów prasowych - podkreśla Jacek Dobrzyński, były wieloletni rzecznik podlaskiej policji, a później Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Pismo, którego kopia trafiła do redakcji tvn24.pl, nosi datę 11 stycznia. Oznacza to, że zostało wydane tuż po zakończeniu się odprawy komendantów powiatowych i miejskich z kierownictwem policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

- W dyskusjach Wrocław, po wielokroć, był przedstawiany jako przykład serii błędów. Te zalecenia z filmami to próba wyjścia z głębokich problemów. Byle nie urodziła kolejnych problemów - mówi nam jeden z uczestników narady. W opinii naszego rozmówcy zagrożenie dotyczy przede wszystkim osobistego bezpieczeństwa policjantów, którzy przeprowadzają interwencję.

- Skupieni na filmowaniu będą łatwiejszym celem. Istnieją też komplikacje prawne związane z upowszechnianiem filmów, które mogą naruszyć prywatność. Ale prekursorzy zawsze byli narażeni na ryzyko - podkreśla nasz rozmówca, doświadczony funkcjonariusz.

Wrocławska seria klęsk

"Śmierć w komisariacie". Zobacz nagrodzony reportaż Wojciecha Bojanowskiego 25-letni Igor... czytaj dalej » Policjanci z Wrocławia mają problemy po ujawnieniu przez reportera TVN Wojciecha Bojanowskiego w reportażu "Śmierć w komisariacue" filmu z rażenia taserami Igora Stachowiaka w toalecie komendy. 25-letni mężczyzna wkrótce po tym zmarł.

Sprawa kosztowała kariery kierujących dolnośląską policją do komendanta wojewódzkiego włącznie.

Wizerunek policji mieli odbudować nowi szefowie, którzy zostali ściągnięci z innych województw. W nocy z trzeciego na czwartego stycznia ten projekt skończył się niepowodzeniem. Wtedy po północy patrol Służby Ochrony Kolei znalazł komendanta miejskiego policji z rozbitą głową, bez butów i pod wpływem alkoholu.

Sprawa natychmiast obiegła wszystkie media w Polsce i skończyła się jego błyskawiczną dymisją.

Dziś okoliczności tego zdarzenia na miejscu wyjaśniają dwie, niezależne od siebie ekipy z centrali policji - biuro kontroli, a także "policja w policji", czyli Biuro Spraw Wewnętrznych.