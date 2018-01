Wymuszone pierwszeństwo, rozbity radiowóz





Funkcjonariusz straży miejskiej najprawdopodobniej wymusił pierwszeństwo i zderzył się z volkswagenem we Wrocławiu - ocenia wstępnie policja. Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku.

Rowerzysta potrącony przez radiowóz straży miejskiej. "Jechał ścieżką" W piątek rano na... czytaj dalej » Do wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 16. Kierujący radiowozem straży miejskiej zderzył się z volkswagenem.

Trzy osoby przewiezione do szpitala

- Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że doszło najprawdopodobniej do wymuszenia pierwszeństwa ze strony funkcjonariuszy - przekazał aspirant sztabowy Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Dodał, że trzy osoby trafiły z urazem kręgów szyjnych do szpitala. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Po konsultacji medycznej poszkodowani zostali zwolnione do domu.