Apel o pomoc. Oddziałowi dla dzieci chorych na raka grozi zamknięcie

Jednemu z oddziałów wrocławskiego centrum onkologii, do którego trafiają dzieci z całej Polski, grozi zamknięcie. Powodem jest brak personelu. Sytuacja jest trudna i czasu mało. Kierownik oddziału pilnie szuka pielęgniarek. Osoby chętne do pracy przyjmie od zaraz. Materiał magazynu "Polska i Świat" w TVN24.

7-letnia Ewa walczy z białaczką. Przez dzieciństwo w szpitalu pomaga jej przejść personel wrocławskiego Przylądka Nadziei. Od stycznia we wrocławskiej placówce bywa regularnie.

"Liczba zamkniętych oddziałów będzie rosła lawinowo". Dramat psychiatrii dziecięcej Pacjentów... czytaj dalej » Mama Ewy mówi, że przez ten czas centrum dziecięcej onkologii stało się dla nich "domem, który pomaga się wyleczyć i wrócić do tego pierwszego".

Ten drugi dom ma jednak kłopoty kadrowe. Profesor Alicja Chybicka, która kieruje Przylądkiem Nadziei, informuje, że na oddziale "pielęgniarek jest zdecydowanie za mało". - Aż tak za mało, że nie jesteśmy w stanie obstawić jednego oddziału - dodała.

"Część odeszła na emeryturę, a część jest na zwolnieniach"

W Przylądku Nadziei leczone są dzieci po przeszczepach szpiku i przyjmujące chemioterapię. By zapewnić im opiekę, szpital zwrócił się z dramatycznym apelem - pilnie szuka pracowników. Przylądek musi zatrudnić co najmniej 12 pielęgniarek.

- Jeśli nie znajdą się osoby do pracy tu i teraz, natychmiast, to będzie trzeba ten oddział zamknąć -powiedziała profesor Alicja Chybicka.

Ostateczny termin to 5 czerwca. Do wtedy ułożony będzie grafik pielęgniarek. Kierownik oddziału zwraca uwagę, że obecny personel "wyrabia ponad 2 tysiące godzin nad normy".

- Część odeszła na emeryturę, a część jest na zwolnieniach - wyjaśniała pielęgniarka Jolanta Krukowska-Bartnicka.

"Trzeba będzie czekać na swoją kolej"

Braki kadrowe już doprowadziły do zamknięcia na noc oddziału, na którym przeprowadzane są między innymi transfuzje.

Dramat na szpitalnych oddziałach ratunkowych Na SOR-y... czytaj dalej » - Jestem przerażona, bo tutaj leczą się nasze dzieci. Ewa ma chemioterapię zaplanowaną. Jeżeli zamkną ten oddział, to te dzieci trzeba będzie gdzieś dać, a na górze też jest tak napchane, że trzeba będzie czekać na swoją kolej - powiedziała Marzena Gaczoł, mama Ewy.

Profesor Alicja Chybicka zwróciła uwagę, że jeśli zabraknie oddziału, lekarze będą zmuszeni prolongować przerwy między cyklami. - Co nie powinno mieć miejsca – podkreśliła.

Wydłużą się kolejki do chemioterapii. Wstrzymane zostanie przyjmowanie nowych pacjentów, a co roku trafia ich do wrocławskiej placówki około 120 z całej Polski.

Jeden z największych ośrodków w Europie

Przylądek Nadziei cieszy się bardzo dobrą opinią. Jego budowa trwała dwa lata. Jest największą kliniką hematologii w Polsce. Rocznie przeprowadza się w nim ponad 70 przeszczepów szpiku kości.

- Stawia nas to w pierwszym rzędzie ośrodków przeszczepiania szpiku w całej Europie. Jesteśmy jednym z największych ośrodków - powiedział doktor Marek Ussowicz.

- To mój ulubiony szpital - podkreśla Sebastian. Lepszej rekomendacji chyba nie trzeba. Chłopiec przychodzi do Przylądka Nadziei już tylko na kontrole. Miał chłoniaka.

Tata małego Sebastiana zwraca uwagę, że chłopiec został zdiagnozowany w tym szpitalu. - Za każdym razem podkreślamy, że ten szpital, ten personel, te pielęgniarki, ci lekarze uratowały życie naszego dziecka - dodaje mama Sebastiana.

Teraz potrzeba tu nowych pielęgniarek i pielęgniarzy. Niedługo problem może pojawić się także z grafikiem lekarzy i ratowników medycznych. Do szpitala wpłynęło już kilkanaście ofert pracy - teraz będą weryfikowane. Apel jednak nie traci na ważności.

- To jest jeszcze ciągle za mało. Dziękuję już za pomoc, ale nadal apeluję do wszystkich, którzy mnie słuchają, żeby przyszli pomóc walczyć o życie dzieci - podkreśla profesor Chybicka.