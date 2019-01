10-latek zginął na pasach. Potrąciła go ciężarówka





10-letni chłopiec zginął w wypadku, do którego doszło we wtorek na Bielanach Wrocławskich. Ciężarówka potrąciła chłopca, gdy ten przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych.

Jak poinformowała Monika Perec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do wypadku doszło po godzinie 15 na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Kolejową na Bielanach Wrocławskich.

Samochód ciężarowy potrącił tam 10-letniego chłopca, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. W wyniku zdarzenia chłopiec, mimo reanimacji, zmarł. - Ze wstępnych informacji wynika, że chłopiec przechodził na zielonym świetle. Aczkolwiek o tym, czy sygnalizacja działała prawidłowo w momencie zdarzenia, wypowie się biegły – powiedziała Perec.

Jak dodała, na miejscu w dalszym ciągu pracuje policja, prokurator i biegły sądowy, którzy badają wszystkie okoliczności wypadku.