Wracały z pasterki, jedna z nich nie żyje. Areszt dla kierowcy





»

Tragiczny wypadek w Ostrowcu Świętokrzyskim Video: tvn24 Tragiczny wypadek w Ostrowcu Świętokrzyskim 25.12 | Zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 23-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, który w poniedziałek w nocy potrącił na pasach dwie kobiety wracające z pasterki. Jedna z nich zmarła, druga przebywa w szpitalu. zobacz więcej wideo »

Tragiczny bilans na drogach Video: Fakty TVN Tragiczny bilans na drogach Więcej wypadków niż przed rokiem, więcej osób rannych i więcej ofiar śmiertelnych. Tegoroczne święta są bardzo niebezpieczne na polskich drogach. Bilans już jest tragiczny, a nie obejmuje przecież powrotów. O szczegółach dziś w "Faktach" TVN o 19:00. zobacz więcej wideo »

Foto: TVN24 | Video: tvn24 Tragiczny wypadek w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nawet 12 lat więzienia grozi Mariuszowi Z. z Ostrowca Świętokrzyskiego który w wigilijną noc potrącił samochodem na pasach dwie kobiety. Jedna z nich zmarła. W środę sąd tymczasowo aresztował 23-latka na trzy miesiące.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 1 w nocy. Na ulicy Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim kierowca mazdy potrącił na przejściu dla pieszych dwie wracające z pasterki kobiety w wieku 58 i 75 lat. Jedna z nich zmarła, druga przebywa w szpitalu.

Ponad promil alkoholu

Kierowca mazdy zbiegł z miejsca zdarzenia, ale po ponad dwóch godzinach sam zgłosił się na policję. Miał wtedy ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Potrącił kobiety wracające z pasterki. Przyznał się, usłyszał zarzuty Zarzuty... czytaj dalej »

We wtorek Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim postawiła Mariuszowi Z. zarzuty spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, obrażeń u drugiej z pokrzywdzonych kobiet oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.



- Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył też wyjaśnienia, ale z uwagi na dobro postępowania nie będziemy ich ujawniać – powiedział Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.



Sąd Rejonowy w Ostrowcu w środę w całości uwzględnił wniosek prokuratury i tymczasowo aresztował kierowcę mazdy na trzy miesiące. Mariuszowi Z. grozi do 12 lat więzienia.