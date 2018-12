"Wyruszyliśmy w drogę odwrotną niż ta, którą muszą przebyć uchodźcy". Nowy program TVN

Program "Wracajcie, skąd przyszliście" zadebiutował na antenie TVN. To historia sześciu osób, które wyruszają na Bliski Wschód. Szlakiem przeciwnym do tego, który pokonują uchodźcy.

Pierwszy odcinek wyemitowany został w środę. Nowe można oglądać na antenie TVN w kolejne środy o 21:30, a także na player.pl.

Razem z dziennikarzem Piotrem Kraśką w podróż przez Niemcy, Austrię, Węgry, Serbię, Grecję i Irak udało się sześć osób, z których trzy były zdecydowanie za przyjmowaniem uchodźców w Polsce, a trzy - zdecydowanie przeciwne. W trakcie wyprawy poznają ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj.

Podróż trasą migrantów

- Widziałem masę materiałów o uchodźcach (...), ale wydaje mi się, że to jest najlepszy z pomysłów na to, żeby opowiedzieć ich historie - ocenił Piotr Kraśko w TVN24.

Uczestnicy wyruszyli w podróż odwrotną niż ta, którą muszą pokonać migranci. Pierwsze spotkanie uczestników z uchodźcami odbyło się w Niemczech. Następnie grupa skierowała się w stronę Austrii, Węgier, Serbii, Grecji. Na koniec dotarła do Iraku.

- W każdym z tych miejsc rozmawialiśmy z uchodźcami, którzy ułożyli sobie życie. Rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy cieszą się z ich obecności i z tymi, którzy są zdecydowanie przeciwko niej - tłumaczył Kraśko.

Program taki powstał wcześniej w telewizjach w Australii, Niemczech czy Holandii. Tam zaczynało się od spotkania z uchodźcami przebywającymi w danym kraju.

- Oczywiście jest trochę inaczej w przypadku polskiej wersji - tłumaczył dziennikarz. - Ponieważ w Polsce nie ma uchodźców - stwierdził.

"Wszyscy po tej podróży myślimy trochę inaczej"

- Nie ma takiego pytania, które w Polsce możemy mieć w głowie w sprawie uchodźców, a które w tym programie, by nie padło - zaznaczył Kraśko. - Wszyscy po tej podróży myślimy trochę inaczej. To nie jest tak łatwe, że ci co byli przeciwko są za i odwrotnie. Ale każdego dnia byliśmy zaskoczeni każdą kolejną rozmową - podkreślił.

Dodał, że "są momenty szokujące, zaskakujące, powalającej szczerości". - I myślę, że niezależnie od poglądów, jakie ktoś ma przed obejrzeniem tego programu, będzie zaskoczony i będzie musiał sporo pytań sobie zadać - powiedział. - Ale jestem pewny tego, że nikt nie powie, że w tym programie uciekaliśmy przed jakimiś pytaniami, albo że ktoś chciał narzucić komuś jakiś sposób myślenia - zapewnił Piotr Kraśko.

