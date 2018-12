Kluczowy dyrektor w CBA usłyszał zarzuty

Foto: tvn24 Video: tvn24

Wojtunik: postawiony mi zarzut to element retorsji zemsty...

27.12 | Były szef CBA odniósł się w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl do postawionych mu zarzutów przez prokuraturę. Ocenił, że treść zarzutu "to jest wersja prokuratury i kolegów CBA, którzy w tej sprawie na niego donieśli". - Ja nie jestem politykiem, w związku z tym to nie jest element retorsji politycznej, to jest element retorsji zemsty osobistej na mnie - dodał Wojtunik.

