Wpadka Biedronia w Kielcach

Video: tvn24

Biedroń o finansowaniu konwencji: w tej sprawie nie mam nic...

04.02 | Robert Biedroń w poniedziałek podczas konferencji prasowej odniósł się także do źródeł finansowania niedzielnej konwencji partii Wiosna. - W tej sprawie nie mam nic do ukrycia. To państwo za to zapłaciliście, ale nie ze spółek Skarbu Państwa, nie z pieniędzy z subwencji, czy dotacji dla partii politycznych, bo takich nie dostajemy. To ludzie wpłacają nam te drobne kwoty, które zobaczycie państwo w naszym sprawozdaniu pod koniec roku - oświadczył polityk.

»