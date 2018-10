Foto: tvn24 Video: tvn24

"To jest mały szpital". Karetka od WOŚP w Elblągu

12.10 | W piątek w Elblągu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała nową karetkę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Posiada specjalistyczny inkubator transportowy, przystosowany do bezpiecznego transportu noworodków i wcześniaków będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia. - To jest mały szpital, który powoduje, że dziecko można zaopatrzyć we wszytko co jest mu potrzebne - mówił w Elblągu prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Jak zapewnił, WOŚP będzie jeździła do kolejnych miast, aby przekazywać inne urządzenia.

