Przygotowania do wysyłki puszek WOŚP. "Kiedyś tylko Polska, teraz cały świat"

W ramach zbliżającego się 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwają przygotowania do wysyłki 160 tysięcy puszek do orkiestrowych sztabów. Do udziału w finale zgłosiło się blisko 120 tysięcy wolontariuszy. - Kiedy robiliśmy pierwszy finał, to wydawało się, że drugi finał, trzeci finał, to będą ci sami ludzie. Potem baliśmy się, że będą nam rosły brody i będą ci sami wolontariusze przez cały czas - opowiada prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak w rozmowie z TVN24.

Ruszyła produkcja puszek dla WOŚP. "Po finale wrócą do nas i ponownie ich użyjemy" Przygotowania do... czytaj dalej » W sobotę od rana trwają przygotowania do wysłania skarbonek 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do sztabów w Polsce i za granicą. Efektem tej pracy będzie wysyłka 160 tysięcy skarbonek do ponad 1700 sztabów. W 28. Finale WOŚP bierze udział blisko 120 tysięcy wolontariuszy.

- Kiedy robiliśmy pierwszy finał, to wydawało się, że drugi finał, trzeci finał, to będą ci sami ludzie. Potem baliśmy się, że będą nam rosły brody i będą ci sami wolontariusze przez cały czas - opowiadał prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak w rozmowie z TVN24. Jak dodał, mamy 28. Finał, a "najmłodszy wolontariusz to jest prawdę mówiąc noworodek". - Najstarszy może ma 101 lat - dodał.

Owsiak przekonywał, że dla młodych wolontariuszy udział w finale "to jest już też jakaś tradycja": - Wiedzą, że rodzice pomagali, zbierali.

Jak mówił Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra na całym świecie i jest to "coś najpiękniejszego". - Kiedyś tylko Polska, teraz cały świat - zaznaczył.

Miliard złotych przekroczony

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W ciągu 27 Finałów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad miliard złotych. 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia. Orkiestra zagra pod hasłem "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone "na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji".

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS - największym zaufaniem społecznym w Polsce. Powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny.