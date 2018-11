Plac wyremontowany, ale bez systemu odwodnienia. Pomóc mają worki z piachem





Sznur worków z piachem ciągnie się przez plac Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej (województwo podlaskie). Powodem nie jest jednak zagrożenie powodziowe. Podczas remontu placu, zaledwie kilka miesięcy temu, nie zadbano o system odwodnienia, więc w przypadku opadów woda może ściekać na pobliską drogę wojewódzką.

Teren placu Kościuszki został wyremontowany kilka miesięcy temu, nie zadbano jednak o system odwodnienia. Po tym, jak z powodu ulewnego deszczu woda zalała pobliską drogę podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył skargę do Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego. Plac czeka kolejny remont, na razie jednak ułożono ponad 20-metrowy sznur worków z piachem.

Źródło: tvn24 Według mieszkańców worki z piachem szpecą plac Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

"Do dnia dzisiejszego nie zostało zrobione"

- Projektant stwierdził, że w trakcie opracowywania dokumentacji ze względu na środki finansowe odstąpiono od projektowania odprowadzenia wód opadowych - wyjaśnia w rozmowie z reporterem TVN24 Mateuszem Grzymkowskim Jarosław Jabłoński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sokółce.

Jak mówi, "po uzgodnieniach projektant przyznał rację, że należy obniżyć trawnik".

- Był przy tym burmistrz, był przedstawiciel gminy, miało być to zrobione. I do dnia dzisiejszego nie zostało zrobione - wskazuje.

- Projektant zaoferował się, że wykona odprowadzenia wód opadowych dodatkowo - dodaje Jabłoński. Jednak - jak mówi - "od miesiąca lipca nic nie było zrobione w tym kierunku".

- W okresie jesienno-zimowym pada deszcz, zalewa drogę i dochodzi do oblodzenia. Powoduje to zagrożenie życia i zdrowia. Do czasu prawidłowego zabezpieczenia drogi jest to prowizoryczne - tłumaczy.

"Cała inwestycja została wykonana zgodnie z projektem"

Zastępca burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz zapewnia, że wina nie leży po stronie urzędu miasta.

- Cała procedura, cała inwestycja została wykonana zgodnie z projektem, zgodnie z wszystkimi warunkami, a mamy jakieś nieprzyjemności - podkreśla.

Jak zapewnia, całą sytuację "można było rozwiązać", dyskutując o sposobach rozwiązania problemu. - Żeby nie narazić na koszty gminę, a zarazem pomóc w zabezpieczeniu drogi wojewódzkiej - mówi.

- Bo chyba celem jest to, żeby nie narażać naszych mieszkańców na koszty, a dogadać się tak, żeby to odwodnienie czy to zabezpieczenie drogi było wykonane - dodaje.

Oglądaj Wideo: tvn24 Worki z piachem mają zabezpieczać przed zalaniem drogę wojewódzką w Dąbrowie Białostockiej

Kolejny remont i 50 tysięcy złotych

Jak relacjonuje reporter TVN24, mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej przyznają, że worki z piachem szpecą wyremontowany plac.

- Jak coś zrobić, to już zrobić dokładnie, zrobić to dobrze - komentuje jedna z mieszkanek. W jej ocenie, nie trzeba byłoby ustawiać worków z piachem, gdyby "ktoś logicznie pomyślał".

I dodaje: - Jesteśmy rozczarowani.

Zdaniem innego z mieszkańców, można było znaleźć inne rozwiązanie problemu spływającej na ulicę wody.

Aby wykonać odwodnienie, samorząd musi wydać dodatkowo nawet 50 tysięcy złotych. Zanim jednak zostanie rozstrzygnięty przetarg i rozpoczną się prace, może minąć nawet kilka miesięcy. Do tego czasu worki z piachem pozostaną na reprezentatywnym placu.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Jak coś zrobić, to już zrobić dokładnie, zrobić to dobrze"