"Nie dopuścimy, żeby Wojska Obrony Terytorialnej zostały zlikwidowane"

Sztandar otrzymuje prawdziwy, sprawdzony w służbie żołnierz. Dziś tak jest, sprawdziliście się - powiedział w piątek w Warszawie prezydent Andrzej Duda do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej podczas obchodów święta tej formacji. - Stanowicie wielką siłę Wojska Polskiego - oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak. - Nie dopuścimy, żeby WOT zostały zlikwidowane - zapewnił.

"Sprawdziliście się, szanują was, dziękuję za to"

Prezydent podkreślił, że przekazuje sztandary teraz, a nie wtedy, gdy formacja rozpoczynała działalność, bo nie chciał, by żołnierze WOT uważali, iż dostali coś "za darmo". Tłumaczył, że zależało mu na tym, by nie mówiło się, iż nowy rodzaj wojsk "jest niańczony przez tych, którzy go tworzą, przez władze".

- Chciałem, żebyście czuli, co to znaczy mieć sztandar, że sztandar otrzymuje prawdziwy, sprawdzony w służbie żołnierz, który sobie na ten sztandar zasłużył - podkreślił Andrzej Duda. - Dziś tak jest. Sprawdziliście się, szanują was, dziękuję za to. Szanują was oficerowie Sztabu Generalnego z szefem Sztabu Generalnego na czele, szanują was ludzie, którzy mieli możliwość służyć razem z wami przy różnych zdarzeniach, które miały miejsce i na ćwiczeniach, szanują was wreszcie ludzie, którym służyliście, służąc Rzeczypospolitej, niosąc im pomoc, czy to przy klęskach żywiołowych czy przy działaniach poszukiwawczych - dodał.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Prezydent Andrzej Duda podczas obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej na placu Piłsudskiego w Warszawie

Błaszczak: nie dopuścimy do likwidacji Wojsk Obrony Terytorialnej

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękował też żołnierzom WOT za ich udział w akcjach niesienia pomocy poszkodowanym w klęskach żywiołowych.

- Zareagowaliście, byliście na miejscu zawsze, kiedy ludzie potrzebowali waszej pomocy. (...) Sprawdziliście się - mówił Błaszczak.

Szef MON stwierdził, że dziś niektórzy politycy opozycji mówią o potrzebie likwidacji WOT. - Przypomnę: oni kiedy byli u władzy, likwidowali jednostki wojsk operacyjnych (...), oni likwidowali infrastrukturę wojska, ale te czasy są już za nami - kontynuował.

- Obiecuję wam, że nie dopuścimy, żeby WOT zostały zlikwidowane. Stanowicie wielką wartość i wielką siłę Wojska Polskiego - zapewnił Błaszczak.

Koalicja Obywatelska: przywrócimy priorytet armii zawodowej

Propozycje zmian organizacyjnych dotyczących obrony terytorialnej są zawarte na przykład w programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej, zakładającym, że priorytetem będą jednostki zawodowe.

Odbudujemy silną pozycję oficera i żołnierza armii zawodowej. Służba w wojsku musi przebiegać w oparciu o zasady przejrzystości i stabilności, awans – wynikać z umiejętności, a nie wpływu politycznego. Przywrócimy priorytet kadrowy i sprzętowy dla armii zawodowej, zaś jednostki Obrony Terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu rezerw. "Twoja Polska", program Koalicji Obywatelskiej, rozdział "Godność żołnierza"

