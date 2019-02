"Czas na wdrożenie cyberplanu". Błaszczak tworzy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni





Wojska Obrony Cyberprzestrzeni będą nową strukturą w Wojsku Polskim - poinformował we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pełnomocnikiem do spraw utworzenia WOC został pułkownik Karol Molenda, który od ponad 12 lat lat zajmował się cyberbezpieczeństwem w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

Na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych – gdzie liczba etatów wzrośnie trzykrotnie - zostaną formowane Siły Obrony Cyberprzestrzeni, których zadaniem będzie budowanie świadomości operacyjnej w cyberprzestrzeni i które docelowo mają zostać przekształcone w Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

"Bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów"

Koncepcję budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przedstawił we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



Podkreślił, że będzie to nowa struktura w Wojsku Polskim. - Ta struktura będzie stanowić połączenie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Żeby ta struktura dobrze funkcjonowała, zawsze kluczowi są ludzie, ci wszyscy, którzy będą tworzyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni - podkreślił Błaszczak.

Błaszczak wyjaśnił, że powołanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest realizacją wytycznych NATO. - Jesteśmy solidarni wobec sojuszników (...), a bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów - zapewnił szef MON.

Pułkownik Molenda pełnomocnikiem

Szef MON powołał swojego pełnomocnika do spraw utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Został nim pułkownik Karol Molenda, specjalista od cyberbezpieczeństwa.

Źródło: PAP/Jakub Kamiński Pełnomocnikiem do spraw utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni został pułkownik Karol Molenda

- Należy zwiększyć synergię, współdziałanie między różnymi komórkami – powiedział płk Molenda, który od ponad 12 lat służył w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zajmując się cyberbezpieczeństwem.

Do wyzwań stojących przed Siłami Obrony Cyberprzestrzeni, a później Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni zaliczył budowanie świadomości operacyjnej w cyberprzestrzeni, a także zapewnienie bezpieczeństwa na styku wojska z dostawcami, również prywatnymi.

Podkreślił, że "bezpieczeństwo cyberprzestrzeni nie może bazować tylko na kompetencjach jednej jednostki organizacyjnej". Wymaga - jak mówił - współpracy różnych instytucji.

"Wyzwanie globalne"

Wiceminister obrony Tomasz Zdzikot podkreślił, że zagrożenia cybernetyczne "nie mają wymiaru krajowego, są wyzwaniem globalnym". Przywołał amerykańskie dane świadczące o wzroście liczby zagrożeń, w tym incydentów godzących w bezpieczeństwo sieci ośrodków państwowych. - Amerykańskie instytucje szacują, że znaczna ich grupa to ataki inspirowane, wspierane i finansowane przez zorganizowane struktury państwowe - zaznaczył.



- Dzisiaj zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa narodowych sieci i systemów jest jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo - stwierdził wiceminister. - Warto podkreślić, że to nie jest rewolucja. To coś, co możemy określić mianem uporządkowanej ewolucji zdolności sił zbrojnych i resortu obrony do działania w cyberprzestrzeni - dodał Zdzikot.

Zgodnie z założeniami NATO

Na szczycie NATO w Walii w 2014 r. sojusznicy zgodzili się, że w razie ataku cybernetycznego może znaleźć zastosowanie art. 5 o wspólnej obronie. W Warszawie w 2016 r. sojusz potwierdził, że cyberprzestrzeń to jedna z domen kolektywnej obrony. W 2018 r. w Brukseli, w ramach reformy struktur dowodzenia, zdecydowano o utworzeniu zespołu szybkiego reagowania na zagrożenia hybrydowe, także w cyberprzestrzeni.



Zgodnie z decyzjami MON powstanie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na bazie Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Pierwszy etap konsolidacji zakłada podporządkowanie Inspektoratu Narodowemu Centrum Kryptologii. Pełnomocnik ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni będzie zarazem dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.



Komponent cybernetyczny ma powstać także w Wojskach Obrony Terytorialnej, powołanie pierwszego zespołu jest planowane na ten rok.

Wojskowy Instytut Łączności ma uzyskać status państwowego instytutu badawczego, gdzie będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. MON zapowiada także konsolidację jednostek odpowiedzialnych za wojskową łączność mobilną i podporządkowanie nowo utworzonego Inspektoratu Łączności szefowi Sztabu Generalnego.



Utworzenie wojsk cybernetycznych MON zapowiedziano wiosną 2017 r. Pod koniec ubiegłego roku poinformowano, że będą one miały status odrębnego rodzaju sił zbrojnych.