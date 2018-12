"Ludzie nadzorowani przez Kwaśniaka czuli ciężką rękę, ale to była uczciwa ręka"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Siemoniak: obserwujemy upadek ministra Ziobry

10.12 | Akurat kiedy rozkręca się afera KNF-u dotycząca PiS-u, zatrzymywani są urzędnicy z poprzednich czasów - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, komentując zatrzymania byłego kierownictwa. - Jest to kompromitacja ministra Ziobry i prokuratury - dodał. Jego zdaniem, "gdyby nie sprawa Chrzanowskiego, to pies z kulawą nogą by nie przyszedł do Wojciecha Kwaśniaka czy Andrzeja Jakubiaka".

