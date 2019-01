"Politycznie nie da się tego wybronić". Czuchnowski o taśmach Kaczyńskiego

Kluzik-Rostkowska: Jarosław Kaczyński wpadł we własne sidła

Video: tvn24

Kluzik-Rostkowska: Jarosław Kaczyński wpadł we własne sidła

29.01 | To Jarosław Kaczyński rzucał największe gromy na przedsiębiorców, na różne inwestycje, szczególnie duże. Teraz wpadł we własne sidła - powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska posłanka Platformy Obywatelskiej, która w przeszłości przez wiele lat współpracowała z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Odniosła się do wtorkowego tekstu "Gazety Wyborczej", która publikuje "Taśmy Kaczyńskiego".

»