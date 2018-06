Wodecki Twist Festiwal. Gwiazdy zaśpiewały dla Zbigniewa Wodeckiego

Video: tvn24

"Nie dało się tego materiału nie pokazać". Niedokończona...

26.05 | Przez rok nagrywania tej płyty tata przywoził fragmenty do domu i myśmy jej słuchali. Wiedzieliśmy z natury rzeczy jaki to jest materiał, jak pozytywny i fajny. Albo mogłam schować to do szuflady, albo pokazać - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" Katarzyna Wodecka-Stubbs, córka Zbigniewa Wodeckiego i prezes zarządu fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego. Niedokończony album artysty "Dobrze, że jesteś" udało się wydać przy wsparciu gwiazd między innymi Kayah, Kuby Badacha czy Sławka Uniatowskiego.

