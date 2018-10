Wniosek Ziobry do TK jest bezpodstawny. Krytyczna opinia MSZ





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz

Nie ma podstaw, by Trybunał Konstytucyjnych badał, czy składanie pytań prejudycjalnych do TSUE przez polskich sędziów jest zgodne z konstytucją - wynika z pisma przesłanego przez szefa dyplomacji Jacka Czaputowicza do prezes TK Julii Przyłębskiej. Czaputowicz przedstawił w nim stanowisko MSZ dotyczące zapytania ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, jakie złożył do TK na początku października.

4 października minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z polską konstytucją artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To rozszerzenie wniosku skierowanego przez prokuratora generalnego do trybunału 23 sierpnia. Uczynił to po serii pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskich sędziów. Ziobro pyta Trybunał Konstytucyjny o przepis unijnego traktatu. "Krok w stronę polexitu" Prokurator... czytaj dalej »

Ziobro wniósł w swoim piśmie o sprawdzenie artykułu 267 Traktatu "w zakresie, w jakim dopuszcza występowanie przez sąd z pytaniem prejudycjalnym o wykładnię Traktatów lub o ważność i wykładnię aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii, w sprawach dotyczących ustroju, kształtu i organizacji władzy sądowniczej oraz postępowania przed organami władzy sądowniczej państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

Stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych znajduje się wśród dokumentów w sprawie K7/18.

"Zajmowanie się wnioskiem jest bezzasadne"

Z pisma ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza do prezes TK Julii Przyłębskiej, o którym jako pierwszy napisał portal Oko.Press, wynika, że resort spraw zagranicznych uważa zajmowanie się wnioskiem Ziobry przez TK za bezzasadne.

Czaputowicz wskazuje, że artykuł, którego dotyczy pytanie Ziobry, jest częścią norm prawnych, które Polska zaakceptowała przystępując do UE.

Jak dowodzi szef MSZ kompetencje TK do badania konstytucyjności unijnych traktatów są niejasne, a według części prawników powinny ograniczyć się tylko do traktatów akcesyjnych. Ponadto sam trybunał potwierdził, że nie bada konstytucyjności unijnych traktatów, a prawo Unii Europejskiej jest specyficzne i może być traktowane inaczej niż typowe prawo międzynarodowe.

16-stronicowy dokument skierowany przez Czaputowicza do Przyłębskiej jest datowany na 12 października.

Chmaj: trudno się z tą opinią nie zgodzić

Zdaniem konstytucjonalisty, profesora Marka Chmaja minister Czaputowicz przeprowadził "solidną argumentację prawniczą opartą na licznych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego".

Jak dodał, potwierdził to, co od dłuższego czasu mówią m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, że "Trybunał Konstytucyjny nie może orzekać o zgodności bądź niezgodności z konstytucją art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

- Z tego wynika, że trybunał powinien umorzyć postępowanie w tej sprawie - mówił prof. Chmaj.

- Niestety, prawnicy z ministerstwa sprawiedliwości, w tym minister Ziobro są w swoim rozumieniu prawa unijnego i prawa polskiego, odosobnieni - stwierdził konstytucjonalista. - Trybunał Konstytucyjny nie może orzekać o zgodności lub niezgodności z polską konstytucją traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - dodał.

- Minister Czaputowicz trafnie podkreślił, że spora część orzeczeń, na podstawie których sporządził swoją opinię, były to orzeczenia wydane przez trybunał w pełnym składzie i gdyby TK chciał teraz odstąpić od dotychczasowej linii swojego orzecznictwa, to musiałby to też uczynić w pełnym składzie - ocenił Chmaj.

- Nawet jeżeli wydałby taki wyrok, to nie miałby on żadnego znaczenia, ponieważ TK nie ma możliwości kognicji w tym zakresie - powiedział profesor. - Nawet wyrok po myśli ministra Ziobry, byłby bezprzedmiotowy - stwierdził Marek Chmaj.

Autor: plw//plw