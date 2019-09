Ten Sejm zbiera się ostatni raz. Wniosku o odwołanie Ziobry nie ma w porządku obrad

Obywatelom należy się wyjaśnienie z jego strony, a on tajemniczo milczy - tak europosłanka Ewa Kopacz (Platforma Obywatelska) argumentowała, dlaczego Sejm powinien zająć się złożonym przez jej formację wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki nazwał wniosek "brudną grą opozycji". Punkt dotyczący Ziobry nie znalazł się w rozpoczynającym się w środę ostatnim posiedzeniu Sejmu tej kadencji.

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry złożyli 30 sierpnia w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej.

Hejterka Emilia w "Gazecie Wyborczej" mówi, kto jej zdaniem należał do "Kasty" Emilia... czytaj dalej » We wstępnym harmonogramie ostatniego w tej kadencji posiedzenia Sejmu, które zaczyna się w środę, nie ma debaty nad odwołaniem ministra sprawiedliwości. Nie jest jednak wykluczone, że punkt ten zostanie jednak dopisany.

Kopacz: kampania wyborcza jest dobrą wymówka

Sprawę komentowali w poniedziałek politycy.

- Koniec kadencji, kampania wyborcza, jest dobrą wymówką, żeby ci, którzy dziś mają legitymację PiS-u, czuli się bezkarnie i żeby wierzono, że to są naprawdę przyzwoici, fajni ludzie i nic w życiu złego nie zrobili - stwierdziła europosłanka Koalicji Europejskiej Ewa Kopacz z PO.



Była premier przyznała, że "trudno przesądzać winę Ziobry". - Jestem z tego ugrupowania, które szanuje wyroki i opinie sądów. On nie został wskazany przez żaden sąd jako winny, ale niewątpliwie naszym obywatelom należy się wyjaśnienie z jego strony, a on tajemniczo milczy - tłumaczyła.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Kampania wyborcza jest dobrą wymówka, żeby ci, którzy dziś mają legitymację PiS-u czuli się bezkarnie"

Czarnecki: Ziobro zamienił wymiar niesprawiedliwości w wymiar sprawiedliwości

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki zadeklarował, że ufa ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

- Oczywiście, nie jestem obiektywny, tak samo jak obiektywna nie jest opozycja. Uważam, że tak bardzo atakowany polityk, jakim jest minister Ziobro, potrafił dokonać zamiany wymiaru niesprawiedliwości w wymiar sprawiedliwości - przekonywał.

Czarnecki podkreślił, że jak "działo się coś źle" w jego resorcie, to Ziobro "zareagował błyskawicznie i trzeba go za to pochwalić". - Żądanie jego głowy w wymiarze politycznym uważam za dosyć brudną grę opozycji - ocenił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Czarnecki: Ziobro potrafił dokonać zamiany wymiaru niesprawiedliwości w wymiar sprawiedliwości