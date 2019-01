Wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry. "Chętnie poddam się ocenie"

Posłowie Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Chętnie poddam się ocenie mojej działalności przez Sejm i zapewniam, że będę kontynuował swoją misję tak, aby zwykli ludzie mogli czuć się bezpiecznie, a przestępcy musieli się bać - skomentował go Ziobro.

Wniosek klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Ziobry został opublikowany na stronie Sejmu w środę.

We wniosku podkreślono, że Zbigniew Ziobro pełniąc funkcję ministra sprawiedliwości osłabia pozycję resortu, w efekcie obniżając praworządność oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Posłowie PO-KO zarzucają Ziobrze, że poprzez swoje decyzje i działania wykorzystuje ministerstwo oraz swoje uprawnienia do walki politycznej oraz do realizacji celów politycznych reprezentowanego przez siebie środowiska politycznego, będących w sprzeczności z interesami wymiaru sprawiedliwości, a tym samym - jak oceniono - "żywotnymi interesami Rzeczpospolitej".

Według posłów PO-KO wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry jest "reakcją na szereg zaniedbań, niedopełniania obowiązków oraz przekroczenia uprawnień przez ministra", w szczególności w zakresie ujawnionych w mediach afer obejmujących nieprawidłowości w SKOK oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Jak oceniono, sprawowanie przez Ziobrę funkcji ministra sprawiedliwości doprowadziło do drastycznego spowolnienia funkcjonowania sądów, w szczególności sądów powszechnych.

"Chętnie poddam się ocenie mojej działalności przez Sejm"

- Chętnie stanę przed Sejmem Rzeczpospolitej, by zdać relację ze swoich dokonań - skomentował Ziobro.

Przekonywał, że jego dokonania to "skuteczna walka z wyłudzeniami VAT i rekordowe przychody państwa z tego podatku, to dwukrotnie wyższa ściągalność alimentów, to rozliczanie oszustw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, wprowadzenie jawności sędziowskich majątków i zwalczanie nadużyć komorników".

Wśród innych dokonań szef resortu sprawiedliwości wymienił również między innymi "tańszą pomoc adwokata, zakaz odbierania dzieci za biedę". - To bezwzględne ściganie mafii w białych kołnierzykach i bandytów na ulicach, to trzykrotny wzrost konfiskaty majątków przestępców. To również spadek przestępczości oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa Polaków - podkreślił minister.

- Po złożonym na początku stycznia wniosku o moje odwołanie widać, że to wszystko przeszkadza opozycji, która przez lata, gdy rządziła, niewiele zrobiła, by poprawić bezpieczeństwo - zaznaczył Ziobro.

- Chętnie poddam się ocenie mojej działalności przez Sejm. I zapewniam, że będę kontynuował swoją misję, tak, aby zwykli ludzie mogli czuć się bezpiecznie, a przestępcy musieli się bać - zapowiedział.

"Wniosek bez szans"

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że Sejm zajmie się wnioskiem PO-KO 20 lutego br. "Wniosek bez szans - nie poprzemy go" - podkreśliła na Twitterze Mazurek.



20 lutego w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zbigniewa Ziobry.Wniosek bez szans - nie poprzemy go. — Beata Mazurek (@beatamk) 23 stycznia 2019