Video: tvn24

Kaczyński: nie wycierajcie mord zdradzieckich nazwiskiem...

18.07. | - Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami - powiedział Jarosław Kaczyński we wtorek w Sejmie.

»