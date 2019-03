Piotrowicz pozostaje szefem komisji. "Przyzwolenie na bagatelizowanie pedofilii"

Gasiuk-Pihowicz do PiS: Ludzie, opamiętajcie się! Czy chcecie interes partyjnej...

Video: tvn24

15.03 | Do głosowania odniosła się również była szefowa klubu Nowoczesna, obecnie posłanka klubu PO-KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. - Dzisiaj powiedzieliśmy po prostu sprawdzam posłom PiS-u. Dzisiejsze głosowanie było po prostu bardzo proste, było takim testem sprawdzającym. Każdy kto zagłosował za utrzymaniem na tej eksponowanej funkcji pana Piotrowicza, tak naprawdę dawał w pewien sposób przyzwolenie do bagatelizowania pedofilii - oceniła. - Ja apeluję i apelowałam do posłów PiS-u, żeby się opamiętali. Ludzie, opamiętajcie się! Czy chcecie interes partyjnej stawiać wyżej niż krzywdę dzieci? - pytała.

