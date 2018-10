Wyrok za aferę podsłuchową bez odroczenia. Sąd odrzucił wniosek Falenty

Video: tvn24

"To jedna wielka farsa"

09.06 | - Wszystko co się dzieje wokół afery podsłuchowej trwa już rok. To jedna wielka farsa, która burzy życie i standardy polityczne w Polsce - powiedział Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu z PiS. Komisja śledcza powinna wyjaśnić od początku do końca, to co się działo z przeciekami i z samą aferą podsłuchową. - Kto, co mówił i kto podsłuchiwał, ale przede wszytskim jaka jest ocena państwa i tego co się dzieje w Polsce - powiedział Karczewski.

»