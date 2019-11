Sojusz Lewicy Demokratycznej bliżej Wiosny. Czarzasty podał ważną datę

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty poinformował, że podczas warszawskiej konwencji partii w grudniu zostanie zmieniony jej statut. Dzięki temu SLD będzie mógł się połączyć z partią Wiosna. Nastąpi zjazd lub kongres zjednoczeniowy obu partii.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty był w sobotę gościem obrad pomorskiego SLD, podczas którego wybrano delegatów na konwencję Sojuszu 14 grudnia w stolicy.

Zgoda w kolejnym województwie

- Dzisiaj zdecydowaliśmy bez konfliktów, jednomyślnie, wspólnie w dwie partie o tym, że delegaci z województwa pomorskiego zaprezentują takie zdanie, że są za połączeniem dwóch partii, Wiosny oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I są za tym, żeby zrobić to na równych zasadach - powiedział na konferencji prasowej Czarzasty.

Dodał, że Pomorskie jest dziewiątym województwem, w którym działacze SLD podczas regionalnego zjazdu wyrazili poparcie dla pomysłu zjednoczenia z Wiosną.

Przypomniał, że w Pomorskiem z list komitetu wyborczego SLD weszło do Sejmu troje posłów: Beata Maciejewska (w okręgu gdańskim nr 25) oraz Marek Rutka i Joanna Senyszyn (w okręgu gdyńsko-słupskim nr 26).

Lider SLD poinformował, że podczas konwencji 14 grudnia przyjęty zostanie nowy statut partii. - A po rejestracji tego statutu nastąpi zjazd lub kongres zjednoczeniowy obu partii - wyjaśnił.

"Lewica Razem nie będzie łączyła się z Wiosną i Sojuszem Lewicy Demokratycznej"

W połączeniu SLD i Wiosny nie będzie uczestniczyć trzecie z ugrupowań, które szły razem do wyborów parlamentarnych - partia Razem, której liderami są Marcelina Zawisza, Maciej Konieczny i Adrian Zandberg.

- Nasz urok polega na tym, że jasno komunikujemy sytuację: Lewica Razem nie będzie łączyła się z Wiosną i Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Zostało to wspólnie, na zasadach olbrzymiego szacunku wzajemnego, ustalone. I bardzo prosimy o niedoszukiwanie się w tym żadnego zła. Jedna partia po prostu idzie inną drogą. Co będzie za rok, dwa – zobaczymy. Ale akceptujemy to. Umawiamy się na wspólną pracę w klubie i jednego kandydata lub kandydatkę w wyborach prezydenckich oraz występowanie wspólnie w każdych wyborach - oświadczył Czarzasty.