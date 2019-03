Cimoszewicz o swoim kandydowaniu z "jedynki": jest prawdopodobne

Video: tvn24

Nowacka: Koalicję Europejską robimy na wezwanie wyborców

25.02 | Robimy to, odpowiadając na wezwanie wyborców, Polek i Polaków, ale również dla Europy, bo o przyszłość Polski w Europie rozgrywać się będzie ta kampania - mówiła w "Faktach po Faktach" Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska. Odniosła się do utworzonej Koalicji Europejskiej, która wystawi listy w wyborach do europarlamentu. - Chodzi o to, żeby do Parlamentu Europejskiego wprowadzić jak najlepszą drużynę - dodał Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

