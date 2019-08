Wypadek w parku linowym. 11-latek spadł z wysokości kilku metrów

Foto: tvn24 Video: tvn24

11-latek spadł z wysokości w parku linowym. Prokuratura bada...

1.08| W parku linowym we Włocławku doszło do groźnego wypadku. 11-letni chłopiec spadł z wysokości kilku metrów. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale ze względu na urazy ręki i miednicy został przewieziony do szpitala. W czwartek prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.

»