"Wiem, jaki powinien być prezydent"

Foto: tvn24 Video: TVN 24

Andrzej Sośnierz i Dobromir Sośnierz. Ojciec i syn razem w...

Obaj startowali do Sejmu z tego samego okręgu. Ojciec, lekarz, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, poseł od 2005 roku zawsze z dużych ugrupowań partyjnych. I syn, teolog, który w tym samym czasie bezskutecznie startował do Sejmu, Senatu i europarlamentu zawsze z tej samej niszowej partii. Ale teraz to on zdobył prawie cztery razy więcej głosów niż tata. Czy różnią się tylko „stopniem radykalizmu”?

»