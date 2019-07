Kosiniak-Kamysz: nie o to chodzi w polityce, żeby zapakować się do Sejmu





Polityka bez wartości jest drogą na manowce - przekonywał w "Rozmowie Piaseckiego" Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odnosił się do trwających na opozycji rozmów koalicyjnych przed jesiennymi wyborami do parlamentu. Jego zdaniem "dwa bloki na opozycji to większa skuteczność i szansa, żeby zatrzymać samodzielne rządy jednej partii".

Kosiniak-Kamysz ocenił w "Rozmowie Piaseckiego", że toczące się na opozycji koalicyjne rozmowy "to odczytanie głosu naszych wyborców". - Jeżeli będzie dobry efekt na końcu, to cierpliwość jest tutaj wskazana. Nie ze względu na to, że my się nie możemy porozumieć, tylko dlatego, że mamy różne koncepcje, które się ścierają. I Bogu dzięki, że jest jakaś dyskusja na opozycji - mówił.

Budka: nie ma czasu na budowę czegokolwiek osobno Wiceszef PO Borys... czytaj dalej » - Przeprowadziliśmy analizy. (...) Dwa bloki na opozycji to większa skuteczność i szansa, żeby zatrzymać samodzielne rządy jednej partii. Jakakolwiek jedna partia by nie rządziła, (samodzielne rządy - red.) nigdy nie służą - powiedział szef ludowców. Dwa bloki, o których mówił Kosiniak-Kamysz, to blok lewicowy i "umiarkowane centrum".

Gość "Rozmowy Piaseckiego" komentował też wypowiedzi nawołujące ludowców do startu z Platformą Obywatelską, bo w innym wypadku PSL "zatonie".

- Jeżeli byśmy chcieli działać w polityce tylko po to, żeby mieć miejsca w Sejmie, zapakować się do Sejmu, to powinniśmy miesiąc temu kontynuować Koalicję Europejską, powiedzieć: "mamy 20-30 mandatów dla PSL-u i nic nas nie interesuje, co wyborcy mówią, czy PiS wygra, czy przegra" - mówił szef PSL.

W jego ocenie, "to nie o to chodzi" w polityce. - Polityka bez wartości jest drogą na manowce - podkreślił.