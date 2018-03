"Szydło chciała rozwinąć skrzydła, ale się nie udało"





»

"Szydło chciała rozwinąć skrzydła, ale się nie udało" Foto: Shutterstock Video: tvn24 "Szydło chciała rozwinąć skrzydła, ale się nie udało" 28.03 | Obrona działań Beaty Szydło w ustach Jarosława Kaczyńskiego jest pewną strategią polityczną. Wewnętrznie toczy się poważna walka. Na pewno po tym starciu premier Szydło wychodzi dużo bardziej osłabiona - powiedział w "Jeden na jeden" szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się do słów prezesa PiS, który ocenił, że nagrody przyznane przez ówczesną premier ministrom rządu PiS "to absolutnie nie jest żaden skandal". zobacz więcej wideo »

Kosiniak-Kamysz: prezes Kaczyński musiał wejść do gry Foto: Shutterstock Video: tvn24 Kosiniak-Kamysz: prezes Kaczyński musiał wejść do gry 28.03 | Prezes PiS pytany w poniedziałkowej rozmowie z wPolityce.pl, czy należy bronić nagród dla ministrów, ocenił: "trzeba bronić, bo nie można popadać w szaleństwo". Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "gesty publiczne nie mają znaczenia". Dodał, że "prezes Kaczyński musiał wejść do gry". - Nie wierzę, że Kaczyński stracił słuch społeczny i nie widzi, co się dzieje, jaka jest reakcja na przyznanie tych gigantycznych nagród, na wypowiedź pani premier Szydło w Sejmie, to pohukiwanie - powiedział Kosiniak-Kamysz. zobacz więcej wideo »

Foto: Shutterstock | Video: tvn24 Władysław Kosiniak-Kamysz gościem "Jeden na jeden" TVN24

Obrona działań Beaty Szydło w ustach Jarosława Kaczyńskiego jest pewną strategią polityczną. Wewnętrznie toczy się poważna walka. Na pewno po tym starciu premier Szydło wychodzi dużo bardziej osłabiona - powiedział w "Jeden na jeden" szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się w ten sposób do słów prezesa PiS, który uznał, że nagrody przyznane przez ówczesną premier ministrom rządu PiS "to absolutnie nie jest żaden skandal".

Prezes PiS chciał, by Beata Szydło "pokazała pazurki" w sprawie nagród w rządzie. Co na to Polacy? - Trzeba bronić... czytaj dalej » Była premier Beata Szydło, komentując w zeszłym tygodniu w Sejmie przyznanie nagród dla ministrów jej rządu, oświadczyła: "Ministrowie i wiceministrowie w rządzie PiS otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały". Prezes PiS pytany w poniedziałkowej rozmowie z wPolityce.pl, czy należy bronić nagród dla ministrów, ocenił: "Trzeba bronić, bo nie można popadać w szaleństwo". Ocenił, że "to absolutnie nie jest żaden skandal". Przyzna też, że "przed tym wystąpieniem powiedziałem jej (Szydło-red.): pokaż, proszę, pazurki".

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany, czy to autentyczne wsparcie ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy element wewnętrznej rozgrywki, przypomniał, że w grudniu zeszłego roku w dniu głosowania w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu Szydło prezes PiS najpierw publicznie dawał jej wsparcie, a wieczorem doszło do jej dymisji. - Więc te gesty publiczne - moim zdaniem - nie mają znaczenia - ocenił.

Dodał, że "prezes Kaczyński musiał wejść do gry". - Nie wierzę, że Kaczyński stracił słuch społeczny i nie widzi, co się dzieje, jaka jest reakcja na przyznanie tych gigantycznych nagród, na wypowiedź pani premier Szydło w Sejmie, to pohukiwanie - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem szefa PSL, obrona działań Szydło "w ustach Kaczyńskiego jest pewną strategią polityczną, dającą sygnał do swojego elektoratu, pewnie tej najtwardszej części". - Nagrodę prezes Kaczyński wypłaci pani premier Szydło i to już nie będą wielotysięczne złotówki, tylko będzie zupełnie inne podziękowanie. Myślę, że ten konflikt nabiera mocy - powiedział.

Giertych: wymieniając Szydło na Morawieckiego, Kaczyński ewidentnie się pomylił Polityka jest... czytaj dalej » Dopytywany, czy to oznacza, że prezes PiS jest "wściekły" na Beatę Szydło, opowiedział: a pan by nie był? Dodał, że czwarty tydzień trwa dyskusja o nagrodach i nie ma pomysłu na wyjście z tej sytuacji.

W ocenie Kosiniaka-Kamysza, "wewnętrznie toczy się poważna walka". - Na pewno po tym starciu premier Szydło wychodzi dużo bardziej osłabiona. Chciała rozwinąć skrzydła, ale się nie udało - dodał.

Pozycja Morawieckiego "dobra u prezesa Kaczyńskiego"

Ocenił również pozycję premiera Mateusza Morawieckiego. - Myślę, że jest wciąż dobra w obozie rządzącym u prezesa Kaczyńskiego. Przyznanie nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego jest tego najlepszym dowodem, że ta pozycja nie słabnie - powiedział.



Dodał, że inaczej jest z pozycją Polski i efektami pracy premiera Morawieckiego. - Miał być lwem salonowym, w Brukseli miał brylować i rozwiązywać polskie problemy, a sto dni rządów Morawieckiego to jest przysparzanie Polsce i Polakom problemów, które trudno rozwiązać - ocenił.



Na sugestię, że "chyba jesteśmy bliżej kompromisu niż dalej" z Komisją Europejską, szef PSL powiedział: "tylko czym jest kompromis? Jest cofaniem się w momencie, kiedy doszło się do ściany. Bo PiS doszedł do ściany ze swoimi zmianami. Wie, że skutki mogą być opłakane dla kolejnego budżetu europejskiego, dla naszej pozycji i relacji".



W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności.



W ubiegłym tygodniu PiS złożyło w Sejmie projekty dotyczące nowelizacji ustaw: o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem obozu rządzącego propozycje PiS są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej.