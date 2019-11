Piotrowicz i Pawłowicz w TK? "To ustawka dla prezydenta Dudy"





Jeżeli to nie jest ustawka, danie szansy prezydentowi Andrzejowi Dudzie pokazania, że ma cokolwiek do powiedzenia przy prezesie Kaczyńskim, to jest to de facto przypieczętowanie końca Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. W "Rozmowie Piaseckiego" odniósł się w ten sposób do kandydatów na sędziów TK przedstawionych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki poinformował w poniedziałek, że Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch zostali zgłoszeni jako kandydaci klubu Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

"Pomyślałem, że to jakaś ustawka dla prezydenta Dudy"

"Prezes Kaczyński, tak jak PiS, uważa, że są to osoby, które spełniają przesłanki" Stanisław... czytaj dalej » - Te nominacje są nieprawdopodobne - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Dodał, że PSL nie popiera żadnego z trzech kandydatów wystawionych przez PiS. - Za żadnym nie będziemy głosować, bo to jest po prostu kpina, co się dzieje dzisiaj z Trybunałem Konstytucyjnym - stwierdził.

- Jak zobaczyłem Piotrowicza i Pawłowicz jako kandydatów, to pomyślałem, że to jakaś ustawka dla prezydenta Dudy, który wyjdzie i powie: "Dla mnie to są kandydatury, które nie spełniają tych przesłanek dotyczących na przykład nieskazitelności charakteru" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem, "jeżeli to nie jest ustawka, danie szansy prezydentowi Dudzie pokazania, że ma cokolwiek do powiedzenia przy prezesie Kaczyńskim, to jest to nie tylko kompromitacja, ale de facto przypieczętowanie końca Trybunału Konstytucyjnego".