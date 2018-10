"Bez PSL-u nie będzie zatrzymania PiS-u"

Video: tvn24

"Polska odrodziła się jako państwo demokratyczne"

11.05 | Dla Polaków w 1918 roku nie było z resztą oczywiste jaką demokrację chcieliby mieć we własnym kraju. Powstało choćby pytanie, czy do współdecydowania o państwie dopuścić mniejszości narodowe - mówi prof. Andrzej Friszke. Historycy w sobotę zastanawiali się w debacie "Sto lat niepodległości" w TVN24 jak to się stało, że II Rzeczpospolita po powrocie na mapę świata w 1918 roku przeszła drogę od postępowej demokracji do rządów autorytarnych.

