"To my, wyborcy, musimy zapanować nad swoimi emocjami"





My, wyborcy, jesteśmy elementem cynicznej rozgrywki polityków - ocenił w "Kropce nad i" działacz opozycji w PRL Władysław Frasyniuk. Wskazywał, że "to my musimy zapanować nad swoimi emocjami i wyciągnąć wnioski z tego, co się stało w Gdańsku".

W ostatnim tygodniu, po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, pojawiło się wiele apeli i nawoływań do zaprzestania posługiwania się językiem piętnującym innych i mową nienawiści. Czynił to m.in. dominikanin, ojciec Ludwik Wiśniewski, który podczas sobotniego pogrzebu Adamowicza mówił, że "trzeba skończyć z nienawiścią".

Bielan: w sprawie "politycznych aktów zgonu" prokuratura powinna działać ostrzej - Mamy już... czytaj dalej » Jak ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 działacz opozycji w PRL Władysław Frasyniuk, "ten język pogardy, język niechęci, język odwetu, jest słyszalny".

"Jesteśmy elementem cynicznej rozgrywki polityków"

- My, wyborcy, jesteśmy elementem cynicznej rozgrywki polityków i to (...) w nas wyborcach uruchamiają się te emocje, podczas gdy politycy tak naprawdę siadają i załatwiają brutalnie swoje interesy - mówił Frasyniuk.

Jego zdaniem, "ci, którzy tak na siebie w tej chwili krzyczą i narzekają, już raz byli w koalicji, niewykluczone, że będą jeszcze raz w koalicji".

Frasyniuk podkreślał, że "to my, wyborcy, musimy zapanować nad swoimi emocjami i wyciągnąć wnioski z tego, co się stało w Gdańsku".

13 stycznia podczas gdańskiego finału WOŚP prezydent Gdańska Pawła Adamowicza został zaatakowany na scenie podczas "Światełka do Nieba". Po reanimacji, w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł. Pogrzeb zamordowanego prezydenta odbył się w sobotę 19 stycznia w gdańskiej Bazylice Mariackiej.

"Joachim Brudziński pokazał, że państwo może być sprawne"

W tym samym miejscu, o tej samej porze. "Światełko dla Pawła" W niedzielę o... czytaj dalej » Gość "Kropki nad i" pochwalił ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego za jego reakcję po ataku na prezydenta Gdańska.

- Chciałbym, aby tak jak zachował się Joachim Brudziński, zachowywał się każdy minister spraw wewnętrznych. Jego komunikat po zabójstwie Pawła Adamowicza był jasny, czytelny i prosty, bez krętactwa - dodał.

Ocenił, że "widać było współczucie, ale widać też było ton szefa policji, który następnego dnia wyciągał zza klawiatury tych tchórzy, którzy mają poczucie bezkarności i sącząc jad, uruchamiają słabszych psychicznie do radykalnych działań".

Jego zdaniem, "Joachim Brudziński pokazał, że państwo może być sprawne, silne i szybkie i reagujące na te przejawy chamstwa i agresji".

Odniósł się także do niedzielnego spotkania mieszkańców Gdańska na Targu Węglowym, którzy oddali hołd zmarłem prezydentowi wysyłając "Światełko dla Pawła".

Frasyniuk ocenił, że to "niezwykły sygnał, zwłaszcza dla polityków samorządowych".

- Nasze obywatelskie aspiracje są złożone nie w rękach premiera, nie prezydenta, ale prezydentów miast, to oni reprezentują nasze aspiracje - mówił Frasyniuk. Dodał, że "nagle się okazuje, że jest mnóstwo przyzwoitych ludzi, którzy zajmują się polityką".

- Oni są w samorządzie. To są ludzie mądrzy kompetentni, pełni wartości - wskazywał. Jak mówił, "być może warto by było, żeby ta reprezentacja samorządowa od czasu do czasu (…) zabierała głos".