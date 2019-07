"Mam nadzieję, że zbudujemy taką relację, jaka była między prezydentami Kaczyńskim i Adamkusem"





»

Powitanie pary litewskiej prezydenckiej w Polsce Foto: Marcin Obara / PAP Video: tvn24 Powitanie pary litewskiej prezydenckiej w Polsce 16.07 | Zaprzysiężony w piątek na prezydenta Litwy Gitanas Nauseda złożył we wtorek wraz z małżonką Dianą Nausediene wizytę w Warszawie. Była to pierwsza zagraniczna podróż nowej litewskiej pary prezydenckiej. - Mam nadzieję, że zbudujemy taką relację, jaka wywiązała się pomiędzy prezydentami Lechem Kaczyńskim i Valdasem Adamkusem. To była przyjaźń - podkreślił prezydent Andrzej Duda. zobacz więcej wideo »

Prezydent Andrzej Duda był pytany o sądownictwo Foto: Marcin Obara / PAP Video: tvn24 Prezydent Andrzej Duda był pytany o sądownictwo 16.07 | Zaprzysiężony w piątek na prezydenta Litwy Gitanas Nauseda złożył we wtorek wraz z małżonką Dianą Nausediene wizytę w Warszawie. Była to pierwsza zagraniczna podróż nowej litewskiej pary prezydenckiej. - Mam nadzieję, że zbudujemy taką relację, jaka wywiązała się pomiędzy prezydentami Lechem Kaczyńskim i Valdasem Adamkusem. To była przyjaźń - podkreślił prezydent Andrzej Duda. zobacz więcej wideo »

Foto: Marcin Obara / PAP | Video: tvn24 Litewska para prezydencka w Warszawie

Zaprzysiężony w piątek na prezydenta Litwy Gitanas Nauseda złożył we wtorek wraz z małżonką Dianą Nausediene wizytę w Warszawie. Była to pierwsza zagraniczna podróż nowej litewskiej pary prezydenckiej. - Mam nadzieję, że zbudujemy taką relację, jaka wywiązała się pomiędzy prezydentami Lechem Kaczyńskim i Valdasem Adamkusem. To była przyjaźń - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Wizyta litewskiej pary prezydenckiej w Polsce rozpoczęła się od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę.

Źródło: PAP / Marcin Obara Litewska para prezydencka z wizytą w Polsce

"To jest dla nas wielki znak"

Prezydent Litwy zaprzysiężony: zachowanie tożsamości narodowej staje się skomplikowane Gitanas Nauseda... czytaj dalej » Andrzej Duda - na wspólnej konferencji prasowej z litewskim prezydentem - pogratulował mu "wspaniałego zwycięstwa wyborczego" i objęcia urzędu. Podziękował też za to, że Nauseda "pierwsze kroki" w ramach współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej skierował do Polski. - To jest rzeczywiście dla nas wielki znak jeżeli chodzi o budowaniu relacji sąsiedzkich, relacji polsko-litewskich - podkreślił.



Wyraził też nadzieję, że razem z Nausedą uda im się zbudować taką relację, jaka wywiązała się pomiędzy prezydentem Lechem Kaczyńskim a prezydentem Valdasem Adamkusem. - To była przyjaźń, to była rzeczywiście współpraca międzysąsiedzka, nacechowana wzajemnym szacunkiem, ale przede wszystkim wielką, wzajemną sympatią. Mam nadzieję, że z panem prezydentem taką relację zbudujemy - mówił Duda. Poinformował też, że zaprosił prezydenta Litwy na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, co - jak zaznaczył - spotkało się z jego "pozytywną odpowiedzią".



Duda podziękował również Polakom, którzy są obywatelami Litwy, za to, że "w ogromnej większości" zagłosowali na Nausedę. Według niego jest to także ważne w kontekście sytuacji i praw naszych rodaków mieszkających na Litwie. - Wierzę, że również w tym zakresie będziemy z panem prezydentem dobrze współpracowali - zaznaczył Duda.

Źródło: PAP / Marcin Obara Konferencja prasowa prezydentów Polski i Litwy

"Mniejszości narodowe na Litwie to nasze bogactwo"

Litwa ma nowego prezydenta. "Po pewnym czasie będziemy szczęśliwsi" Drugą turę... czytaj dalej » Także prezydent Litwy podkreślił, że w drugiej turze wyborów prezydenckich największe poparcie otrzymał w regionach Litwy licznie zamieszkiwanych przez ludność polską. - Zawsze mówiłem, że mniejszości narodowe na Litwie to nie jest nasz problem, to jest nasze bogactwo - dodał Nauseda.



W jego ocenie ostatnio w relacjach polsko-litewskich "była pewna stagnacja". - Rozmawialiśmy przede wszystkim o wznowieniu działalności Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów, który działał pomyślnie do 2009 roku, na którym doradcy prezydentów omawiali wszystkie aktualne kwestie. Ja proponowałbym ożywić znowu ten format i nawet we wrześniu można byłoby dokonać inwentaryzacji stanu obecnych stosunków i ruszyć do przodu - zadeklarował Nauseda.



Zdaniem Dudy propozycja powrotu do prac komitetu to dobra zapowiedź na przyszłość. - Co się uda zrealizować i co będzie mogło zostać przyjęte to przyszłość pokaże - dodał.

Polska mniejszość na Litwie

Partia Polaków na Litwie w koalicji rządzącej Cztery litewskie... czytaj dalej » Prezydent Litwy przekazał, że jedną z omówionych z Andrzejem Dudą kwestii były problemy oświaty dotyczące mniejszości polskiej na Litwie. Jak podkreślił, sam w tej sprawie podjął już pewne działania. - Kilka dni temu spotkałem się z przedstawicielami oświaty na Wileńszczyźnie. Wiele problemów jest do rozstrzygnięcia - powiedział. Nauseda wysunął pomysł spotkania litewskiego ministra edukacji z jego polskim odpowiednikiem. - Doskonałym pomysłem byłoby, żeby nasi ministrowie oświaty spotkali się i bezpośrednio omówili te kwestie, a nie kontaktowali się za pomocą listów - zaznaczył.

Prezydent Litwy odniósł się także do kwestii pisowni polskich nazwisk w litewskich dokumentach. - Sytuacja nie jest prosta, ponieważ w Sejmie obecne są trzy stanowiska w tej kwestii, nie ma jakiegoś porozumienia. Żaden prezydent żadnego demokratycznego państwa nie może zmuszać Sejmu do głosowania w ten czy inny sposób. Ja myślę, że już sam fakt, że poszukuje się rozwiązania i że prowadzone są głosowania to skłania do pozytywnego myślenia - ocenił.



Jednocześnie wskazał, że kwestia umieszczania polskich nazw miejscowości na tablicach informacyjnych na obszarach zamieszkanych przez polską ludność została już rozstrzygnięta. - Na posesjach prywatnych dozwolone jest umieszczanie tych tablic w rejonach, gdzie mieszka mniejszość polska - podkreślił.

"Bezpieczeństwo Litwy jest dla nas niezwykle istotne"

"Solidarność narodów, dziedziców Unii Lubelskiej, trwa" Premier Mateusz... czytaj dalej » Duda poinformował, że podczas rozmów z prezydentem Litwy zostały poruszone także tematy bezpieczeństwa w regionie, współpracy wojskowej i NATO. - Bezpieczeństwo Litwy jest dla nas niezwykle istotne - zapewnił prezydent. Innym tematami rozmów była sytuacji na Ukrainie i Białorusi, a także współpraca w ramach Unii Europejskiej.

Prezydenci rozmawiali ponadto na temat współpracy w ramach państw Trójmorza i rozwoju infrastruktury pomiędzy Polską a Litwą. Duda wymienił inwestycje transportowe: kolejową Rail Baltica oraz drogowe Via Carpatia i Via Baltica. Przyznał, że rozmawiał też o trwającej już budowie interkonektora gazowego pomiędzy Polską a Litwą.



W kwestii bezpieczeństwa energetycznego prezydenci poruszyli nie tylko temat przesyła gazu pomiędzy dwoma państwami, ale także energii elektrycznej. - Całe spektrum tematów, które są dla nas ważne poruszyliśmy i cieszę się, że w zasadzie nie ma tematów, w których byłyby pomiędzy nami jakieś rozbieżności - podkreślił Duda. - Jestem przekonany, że we wszystkich tych formatach będziemy dobrze współpracowali, że będziemy te relacje rozwijali - dodał.



Prezydent Litwy wyraził też satysfakcję, że przy rozstrzyganiu kwestii m.in. połączeń energetycznych nie ma między Polską i Litwą żadnych nieporozumień. - Znajdujemy porozumienie praktycznie w każdej kwestii. Takie potwierdzenia otrzymuję od fachowców, którzy współpracują ze stroną polską - podkreślił. Jak zaznaczył, Polska jest bardzo ważnym partnerem Litwy, jeśli chodzi o eksport. - Są przykłady pomyślnych inwestycji zarówno polskich na Litwie, jak i litewskich w Polsce - mówił.



Nauseda poinformował, że zaprosił prezydenta Dudę do złożenia wizyty na Litwie pod koniec października lub na początku listopada i wzięcia udziału w ceremonii ponownego pochówku szczątków dowódców i uczestników powstania styczniowego na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

Prezydent Duda o "formie opresji wobec Polski"

Czaputowicz: nie mamy żadnych tajemnic, jeśli chodzi o system sądownictwa Szef MSZ Jacek... czytaj dalej » Andrzej Duda był pytany, czy spodziewa się pomocy ze strony Litwy w sporze z Komisją Europejską w sprawie reformy sądownictwa.



- Z ubolewaniem postrzegam zachowanie Komisji Europejskiej od pewnego czasu. Ustrój wymiaru sprawiedliwości nie jest sprawą wspólnotową, tylko jest sprawą indywidualną państwa członkowskiego i instytucje europejskie w żaden sposób nie powinny w to ingerować. Mówiąc szczerze, nie mają ku temu żadnego traktatowego tytułu - powiedział Duda.



Jak dodał, zachowanie Komisji Europejskiej w tej sprawie od samego początku traktuje jako formę opresji wobec Polski. - Mam nadzieję, że tego typu praktyki zostaną zaprzestane - podkreślił.



Z kolei Gitanas Nauseda pytany, czy Litwa zagłosuje za ewentualnymi sankcjami wobec Polski w związku postępowaniem dotyczącym zmian w polskim wymiarze sądownictwa podkreślił, że przed potępianiem należy zawsze dobrze zapoznać się z daną sytuacją. Wyraził przy tym przekonanie, że "strona polska reaguje i jest gotowa do współpracy w tej sprawie". Jak dodał, "przed rozmową o sankcjach powinniśmy lepiej zrozumieć się nawzajem".

Oglądaj Wideo: tvn24 Prezydent Andrzej Duda był pytany o sądownictwo

Spotkanie z prezesem PiS

W trakcie wizyty w Warszawie prezydent Litwy spotkał się także z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel poinformował na Twitterze, że tematem rozmów Kaczyńskiego i litewskiego prezydenta "była współpraca bilateralna i w ramach UE oraz sytuacja Polaków mieszkających na Litwie".



Niedawno zakończyło się spotkanie Prezesa @pisorgpl Jarosława Kaczyńskiego z Prezydentem Litwy @GitanasNauseda. Tematem rozmów była https://t.co/XKiTqOltt5. współpraca bilateralna i w ramach UE oraz sytuacja Polaków mieszkających na Litwie. pic.twitter.com/GZpfzuV8HS — Radosław Fogiel (@radekfogiel) July 16, 2019