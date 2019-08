Bez wiz do USA? Premier: liczę na to, ale mam obawy, żeby za dużo ludzi nie chciało wyjechać

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher udzieliła "Faktom o Świecie" TVN24 BiS wywiadu z okazji zbliżającego się amerykańskiego Dnia Niepodległości, obchodzonego 4 lipca. - W obecnej chwili Polska jest naszym sojusznikiem numer jeden w Europie - podkreśliła. Jednocześnie zaapelowała o to, by wciąż składać wnioski o wizy do USA, aby pomóc w staraniach o zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków. - Mogę zapewnić, że kiedy będę opuszczać stanowisko ambasadora, Polacy nie będą już potrzebować wiz do Stanów Zjednoczonych. Na pewno - powiedziała.

