Kiedy do USA bez wiz? Nadal za dużo odmów, ambasador obiecuje "dalszą współpracę"

"Ambasada USA będzie nadal współpracować z polskim rządem i innymi partnerami, by pomóc Polsce w spełnieniu wymogów programu ruchu bezwizowego" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Ambasady i Konsulatu USA w Polsce. Amerykańska placówka dyplomatyczna zastrzega jednak, że Polska ponownie przekroczyła w ubiegłym roku "próg trzech procent, którego nieprzekroczenie jest wymogiem przy dopuszczeniu do programu ruchu bezwizowego".

Na stronie Ambasady i Konsulatu USA w Polsce zamieszczono w poniedziałek komunikat dotyczący wskaźnika odmów wizowych w roku budżetowym 2018.

Polska przekroczyła trzyprocentowy próg

"W dniu 4 lutego 2019 roku Departament Stanu USA opublikował dane dotyczące statystyki odmów wydania wiz klasy B dla poszczególnych krajów w roku budżetowym 2018. W przypadku obywateli polskich odsetek odmów w minionym roku budżetowym, który trwał do 30 września, wynosi 3,99 procent, co oznacza znaczny spadek w porównaniu z liczbą odmów w roku budżetowym 2017 na poziomie 5,92 procent" - czytamy w komunikacie.

Jego autorzy przyznali, że statystyka odmów "w ostatnich latach wykazuje tendencję spadkową", ale podkreślili, że "nadal przekracza próg 3 procent, którego nieprzekroczenie jest wymogiem przy dopuszczeniu do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program)".

W komunikacie zaznaczono, że "program ruchu bezwizowego regulują ścisłe wymogi prawne wprowadzone przez amerykański Kongres".

Ambasada przypomniała, że "wymogi obowiązujące przy włączaniu do ruchu bezwizowego obejmują m.in.: sprowadzenie wskaźnika odmów w odniesieniu do kategorii wiz turystycznych w skali całego świata za miniony rok budżetowy do poziomu poniżej 3 procent, konieczność wdrożenia stosownych umów o wymianie informacji w zakresie bezpieczeństwa, współpracę w obszarze prawa i porządku, zakończoną pomyślnie procedurę w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzaną przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego".

"Ambasada USA będzie współpracować z polskim rządem"

W komunikacie przekazano, że "ambasador (Georgette) Mosbacher zobowiązała się jednoznacznie do współpracy z polskim rządem i innymi partnerami w celu wsparcia polskich starań o spełnienie wszystkich wymogów przystąpienia do ruchu bezwizowego".

Zacytowano słowa ambasador Mosbacher: "Uczynię wszystko, co w mojej mocy, by pomóc Polsce w przystąpieniu do programu ruchu bezwizowego jeszcze za mojej kadencji ambasadora. Tak duży jak obecnie ruch turystyczny między naszymi krajami przyczynia się do umacniania więzów przyjaźni i przynosi znaczące korzyści gospodarcze zarówno USA jak i Polsce".

"Ambasada USA będzie nadal współpracować z polskim rządem i innymi partnerami, by pomóc Polsce w spełnieniu wymogów programu ruchu bezwizowego" - dodali amerykańscy dyplomaci.

Wskazali, że "celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa na granicach obu państw, jak również w szerszym znaczeniu ułatwienie odbywania podróży między oboma krajami oraz maksymalne usprawnienie procedury ubiegania się o wizę amerykańską".

Deklaracje ambasador Mosbacher

W październiku ubiegłego roku ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher przyznała, iż "nie może usprawiedliwić faktu", że Polacy nie byli dotąd objęci programem bezwizowym. Zadeklarowała, że "jest zdeterminowana, by ten program bezwizowy przeprowadzić".

W rozmowie z TVN24 również zapewniła, że "jest gotowa do końca przyszłego roku (2019 - red.) zakończyć sprawę wiz".

- Rząd Polski jest w to zaangażowany, mamy wyznaczone osoby, które nad tym pracują, da się to zrobić. I tak długo jak po obu stronach będzie taka wola, to zrobimy to. Jest to dla mnie priorytet, chociaż wiem, że może wychodzę przed szereg. Z końcem przyszłego roku pan mnie tu posadzi i powie: pani obiecała, a tego nie dała. Nie lubię przegrywać, lubię konkurencję. Kiedy mówię, że coś zrobię, to znaczy, że to zrobię. Więc teraz wyszłam przed szereg. Powtórzymy ten wywiad i powiem: tak, znieśliśmy wizy - mówiła wówczas Mosbacher.

