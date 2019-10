Wilk potrącony na Podlasiu trafił na rehabilitację. "To może potrwać nawet pół roku"

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Ktoś zabił wilka Miko

Miko to wilk, o którym media pisały w przeszłości. Potrącił go samochód, ale został uratowany i wypuszczony na wolność. 14 września został zabity niedaleko Kluczborka. Ktokolwiek to zrobił, najprawdopodobniej uciął mu głowę, by pozbyć się obroży z nadajnikiem. Spośród wilków nie tylko Miko skończył w ten sposób. Więcej na ten temat dziś w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

