Prymas Polski: niech Boże Narodzenie zrodzi w nas na nowo miłość, czułość i hojność





Foto: Piotr Polak / PAP | Video: Fakty TVN W Boże Narodzenie tysiące pielgrzymów przybywa do Betlejem (materiał "Faktów" TVN z 24 grudnia)

Niech radość świąt Bożego Narodzenia będzie w naszych sercach i jaśnieje na naszych twarzach, pomimo wszystkiego co boli – zaapelował prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak w wigilijnym orędziu.

Arcybiskup Polak zaapelował w swoim orędziu, żeby radość "była w naszych sercach, pomimo tego wszystkiego co nas boli, co nas wciąż niepokoi, co nas smuci, złości czy denerwuje, co próbuje wykraść nam nadzieję i nie pozwala nawet dziś, w wigilijny wieczór, cieszyć się pokojem i miłością".

Wigilia dla ubogich i samotnych w Krakowie. "Wy jesteście najdrożsi tego wieczoru" Osoby bezdomne,... czytaj dalej » - Popatrzmy z ufnością na Jezusa, który w swym ubóstwie i miłości przychodzi, by nas obdarować i tchnąć w nasze serca Bożego Ducha. To Jego mocą, także w naszym życiu, możliwe jest wszystko, co przerasta po ludzku nasze siły i możliwości. Uwierzmy więc, zaufajmy i dajmy się Bożemu Duchowi prowadzić – podkreślił prymas.

"Niech zrodzi w nas na nowo miłość, czułość i hojność"

Złożył wszystkim Polakom życzenia.

- Niech miłość i nadzieja tej świętej Nocy opromienia życie każdego z was, waszych rodzin, parafii i wspólnot. Przyjmując otwartym i pełnym ufności sercem to wydarzenie, które co roku odnawia się w Kościele, zanieśmy Bożonarodzeniowe przesłanie do bliskich i dalekich. Bóg w Jezusie Chrystusie wychodzi przecież do nas wszystkich. Jego miłość ma moc otworzyć nas na innych. On chce przyjść do człowieka, szuka więc człowieka przez człowieka. Papież Franciszek mówi nam, że Boże Narodzenie jest tym wydarzeniem, które odnawia się w każdej rodzinie, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, która przyjmuje miłość Boga wcielonego w Jezusie Chrystusie - wyliczał prymas.

Arcybiskup zaapelował też, by Boże Narodzenie było świętem wszystkich.

- W kulturze obojętności i indywidualizmu niech zrodzi w nas na nowo miłość, czułość i hojność. W rzeczywistości pełnej egoizmu i pozorów niech przywróci wrażliwość i uważność, zwłaszcza wobec tych, którzy te święta spędzają z dala od najbliższych, przykuci do szpitalnych łóżek, cierpiący, samotni, przygnieceni brzemieniem beznadziei i rozpaczy - mówił.

Podkreślał, że "w świecie upojonym obfitością i przyjemnością, niech nam przypomni, że więcej jest szczęścia w dawaniu aniżeli w braniu".

- Wśród skłóconych i poróżnionych między sobą, niech staje się światłem na drodze pojednania i przebaczenia. Niech ogarnie nas łaską Pana i Jego miłosierdziem – apelował prymas.