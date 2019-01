Wigilia Bożego Narodzenia w Kościołach wschodnich. Premier złożył życzenia wiernym

W niedzielę prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, między innymi grekokatolicy, obchodzą wigilię Bożego Narodzenia. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia polskim wiernym tych Kościołów. "Niech te święta będą dla Was pełne radości, zrozumienia, wybaczenia i serdeczności" - napisał.

W niedzielę przypada wigilia Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. W tym terminie święta obchodzą prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, między innymi grekokatolicy i staroobrzędowcy.



"Chrystos sia rażdaje". Premier złożył życzenia prawosławnym i grekokatolikom Dziś wigilia... czytaj dalej » "Z tej okazji, w imieniu całego Rządu, chciałbym przekazać najserdeczniejsze życzenia wszystkim członkom Kościoła Wschodniego w Polsce. Niech te święta będą dla Was pełne radości, zrozumienia, wybaczenia i serdeczności" - napisał premier.



W nocy z niedzieli na poniedziałek wielu prawosławnych i grekokatolików uda się do cerkwi na świąteczne nabożeństwa. Najczęściej zaczynają się one o północy lub o godz. 2 nad ranem.

Sprzeczne dane o liczbie prawosławnych w Polsce

Nie ma dokładnych danych dotyczących liczby prawosławnych w kraju. Hierarchowie polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tysięcy. W ostatnim spisie powszechnym, które to dane uznawane są jednak przez duchownych za niemiarodajne, przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tysięcy osób.

Kościół greckokatolicki w Polsce liczy ponad 33 tysiące wiernych.