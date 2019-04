Wieszał zdjęcia polityków, zdał egzamin adwokacki. "Ciężko sobie wyobrazić, jak to wytłumaczy"





Jakub K., uczestnik demonstracji, na której na wieszano zdjęcia europosłów na szubienicach, po zdaniu egzaminu adwokackiego nie złożył jeszcze podania o wpis na listę adwokatów – mówi tvn24.pl Roman Kusz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, która może odmówić wpisu ze względów etycznych. Decyzję adwokatów po wyczerpaniu procedury może jednak zmienić minister sprawiedliwości.

Jakub K. jest asystentem sędziego w katowickim Sądzie Apelacyjnym. W marcu tego roku tvn24.pl i "Gazeta Wyborcza" ujawniły, że pod koniec 2017 r. brał udział w manifestacji narodowców w Katowicach, pracując w tym czasie w ministerstwie sprawiedliwości, do którego trafił na zasadzie czasowej delegacji z Sądu Rejonowego w Gliwicach. Sędziowie o Jakubie K.: dalsza jego praca jako asystenta sędziego jest "niedopuszczalna" Sędziowie Sądu... czytaj dalej »

Jakub K. idzie na zwolnienie i zdaje egzamin adwokacki

Od ujawnienia sprawy - jak pisaliśmy w tvn24.pl – Jakub. K. nie wrócił do pracy w sądzie apelacyjnym w Katowicach (pracuje tam od września 2018 r.). Najpierw był na urlopie wypoczynkowym, potem na urlopie związanym z egzaminem adwokackim, następnie wziął wolne na opiekę nad bliską osobą, a do końca kwietnia jest ponownie na zwolnieniu lekarskim.

Nieoficjalnie od sędziów tego sądu usłyszeliśmy w marcu, że K. może się spodziewać zwolnienia z pracy. - Ma zdawać egzamin adwokacki, do którego już podchodził rok temu i dwa lata temu, ale nie zdał. Gdyby tym razem mu się udało, problem z nim będzie mieć adwokatura – mówił wówczas jeden z nich.

W poniedziałek, jak podała "Gazeta Wyborcza", nazwisko Jakuba K. znalazło się na liście osób, które zdały egzamin adwokacki w Katowicach. Upoważnia go to do złożenia podania o wpis na listę adwokatów.

Jeszcze nie złożył podania

Roman Kusz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, podkreśla w rozmowie z tvn24.pl, że podanie nie zostało jeszcze złożone. Zastrzega jednak, że osoby, które zdały egzamin, nie mają na to określonego czasu. – Mogą to zrobić dziś, jutro, ale też za miesiąc albo za pół roku. Nie są ograniczeni w czasie – wyjaśnia adwokat. "Powinna odmówić składania zeznań". Esemesy asystenta sędziego do organizatora "urodzin Hitlera" Jakub K., który... czytaj dalej »

Tłumaczy, że razem z wnioskiem składa się życiorys i kartę karną z informacją na temat prowadzonych wobec danej osoby postępowań karnych, a Komisja ds. Rękojmi ocenia osoby, które budzą zastrzeżenia.

- Komisja do spraw etyki zbiera materiały, występuje z zapytaniem do prokuratury i innych organów. Potem taką [wnioskującą] osobę zaprasza na spotkanie, na którym zadaje pytania i przygotowuje opinię na temat kandydata. W oparciu o to na posiedzeniu rady po dyskusji odbywa się głosowanie – tłumaczy Kusz.

Dodaje, że od decyzji przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej, która może uchwałę utrzymać, zmienić, lub uchylić. W tym trzecim wypadku sprawa wróciłaby do rady w Katowicach.

Minister może zmienić decyzje adwokatów

Nieoficjalnie od adwokatów na Śląsku słyszymy, że w przypadku Jakuba K. można się spodziewać negatywnej decyzji. – Ta sprawa jest jednoznaczna – mówi nam jeden z mecenasów. Inny dodaje, że K. będzie musiał przyjść na przesłuchanie przed komisją, która będzie oceniać jego rękojmię. – Jeśli nie przyjdzie, sam się zdyskredytuje. Jeśli się pojawi, to ciężko sobie wyobrazić, jak wytłumaczy, że stał ze zdjęciem na szubienicy – ocenia.

W przypadku podtrzymania w mocy uchwały odmawiającej wpisu na listę adwokatów minister sprawiedliwości może podjąć decyzję o wpisaniu na listę. – Taka osoba zostaje adwokatem na mocy decyzji ministra – wyjaśnia nasz rozmówca. Dodaje, że taka decyzja ministra może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania o karierę Jakuba K. "Ministerstwo powinno zająć stanowisko" Jakub K., który w... czytaj dalej »

Sędziowie domagają się zwolnienia Jakuba K.

Negatywnie udział K. w tej demonstracji oceniło zgromadzenie sędziów katowickiego Sądu Apelacyjnego. W przyjętej w kwietniu uchwale uznali oni dalsze jego zatrudnienie jako asystenta sędziego "za niedopuszczalne". Sam K. odmówił nam wtedy komentarza.

Demonstracja odbyła się 25 listopada 2017 r. na placu Sejmu Śląskiego, gdzie zgromadziło się kilkudziesięciu przedstawicieli środowisk narodowych pod hasłem "Stop współczesnej Targowicy". Kilku z nich, w tym Jakub K., stało z symbolicznymi szubienicami, na których powieszono zdjęcia sześciorga europosłów PO, którzy zagłosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce. Kilka dni po manifestacji katowicka prokuratura wszczęła śledztwo, które pod koniec zeszłego roku zostało przedłużone do maja.

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" podała, że K. miał udzielać porad prawnych Mateuszowi S., pseudonim Sitas, liderowi stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, które organizowało pokazane w reportażu TVN "urodziny Adolfa Hitlera". Jak pisze "Wyborcza", Jakub K. miał zachowywać się jak obrońca Mateusza S. i udzielać mu porad prawnych między innymi w sprawie postępowania prokuratury dotyczącego oferowanych w internecie przez niego naklejek o treściach rasistowskich.

Jakuba K. poprosiliśmy o odniesienie się do sprawy z pośrednictwem Roberta Winnickiego, posła i prezesa Ruchu Narodowego, z którym jest związany. Do czasu publikacji tekstu odpowiedź nie nadeszła.